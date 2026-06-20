Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росія підготувалася до масованого обстрілу України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 20 червня 2026 року.

Зеленський попередив про можливий обстріл РФ

– Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе, – закликав президент України.

За його словами, Росія не зупиняє війну проти України, хоча має всі пропозиції, зокрема, реальні формати та можливості.

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Він зазначив, що росіяни давно мають все на столі, але кремлівський диктатор Володимир Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру.

Як стверджує Зеленський, українська пропозиція Путіну щодо прямої та чесної розмови у форматі Україна – Росія та за підтримки партнерів залишається в силі.

На думку президента, важливо, щоб війну все-таки вдалося закінчити миром.

Зеленський звернув увагу, що сьогодні вже були нові російські удари безпілотниками по Україні. За його словами, від ранку протягом дня було понад 200 дронів.

Хоча значну частину тих безпілотників вдалося збити, додав президент України, але, на жаль, відбулися і влучання.

Крім цього, Росія завдала ударів по Запоріжжю, внаслідок чого є загиблі люди.

Також армія РФ атакувала Суми керованими авіабомбами, внаслідок чого є постраждалі та пошкоджені будинки.

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