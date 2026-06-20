Україна застосувала нові модернізовані дрони FP, які можуть досягати цілей на дистанції у три тис. км.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський про нові модернізовані дрони FP

– Відпрацювали нові модернізовані дрони FP. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції у три тис. км. Вдячний інженерам Fire Point. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується, – заявив Зеленський.

Президент подякував українським воїнам, зокрема, представникам Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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За його словами, українські далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії – це теж нафтопереробка.

Зеленський звернув увагу, що це понад дві тис. км від державного кордону України. На його думку, це було ефективно.

Крім цього, тривають українські мідлстрайки щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території, наголосив президент.

На думку Зеленського, важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику.

Також у вечірньому відеозверненні Зеленський закликав українців бути уважними до повітряних тривог вночі та найближчим часом через те, що Росія підготувалася до нової масованої атаки на Україну.

Водночас Зеленський звернув увагу, що Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у повномасштабну війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

Він наголосив, що Україні знають про ретранслятори, заводи та підприємства у Білорусі, які постачають пальне та компоненти для російської армії та озброєння.

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