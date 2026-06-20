Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у повномасштабну війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. В Україні знають про ретранслятори, заводи та підприємства, які постачають пальне та компоненти для російської зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1578 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про втягування Білорусі у війну РФ

За словами Зеленського, українська сторона зафіксувала, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке допомагає Росії завдавати удари дронами по Україні.

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Як зазначив президент, в Україні знають про щонайменше чотири такі ретранслятори в Білорусі, а саме у Гомельській та Брестській областях.

Він розповів, що саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Зеленський дав Білорусі тиждень, щоб демонтувати це обладнання, інакше Україна зробить це самостійно.

Водночас Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію та її війну.

На його думку, РФ втягує Білорусь у війну кожним підприємством, яке постачає компоненти для російської зброї або пальне.

Як стверджує Зеленський, Україна не хоче цього, однак попередила фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події.

За його підрахунками, лише тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі.

– На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись. Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що країна дійсно проти цієї війни, – наголосив він.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібен мир – повномасштабну війну Росії проти України необхідно закінчувати.

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