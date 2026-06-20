У Нікопольському районі Дніпропетровської області Укрпошта тимчасово призупинила роботу пересувних відділень після того, як російські війська атакували поштові автомобілі FPV-дронами.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Призупинення роботи Укрпошти у Нікополі: що відомо

У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень Укрпошти у Нікопольському районі через ускладнення безпекової ситуації внаслідок російських обстрілів.

Зараз дивляться

За даними відомства, під час чергової атаки російських військ на Нікополь FPV-дронами під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які здійснювали доставку поштових послуг у громадах району.

Транспортні засоби були знищені.

У міністерстві наголосили, що працівники не постраждали — під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.

Зазначається, що це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень унаслідок російських атак.

— Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту, — йдеться у повідомленні.

Очікується, що роботу пересувних відділень вдасться відновити вже протягом найближчої доби.

Попри атаки, Укрпошта продовжує надавати послуги у прифронтових районах.

Нагадаємо, 17 червня ворожий FPV-дрон атакував автомобіль 61-го пересувного відділення Укрпошти.

Унаслідок удару постраждав водій.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.