Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атак РФ
У Нікопольському районі Дніпропетровської області Укрпошта тимчасово призупинила роботу пересувних відділень після того, як російські війська атакували поштові автомобілі FPV-дронами.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Призупинення роботи Укрпошти у Нікополі: що відомо
У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень Укрпошти у Нікопольському районі через ускладнення безпекової ситуації внаслідок російських обстрілів.
За даними відомства, під час чергової атаки російських військ на Нікополь FPV-дронами під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які здійснювали доставку поштових послуг у громадах району.
Транспортні засоби були знищені.
У міністерстві наголосили, що працівники не постраждали — під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.
Зазначається, що це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень унаслідок російських атак.
— Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту, — йдеться у повідомленні.
Очікується, що роботу пересувних відділень вдасться відновити вже протягом найближчої доби.
Попри атаки, Укрпошта продовжує надавати послуги у прифронтових районах.
Нагадаємо, 17 червня ворожий FPV-дрон атакував автомобіль 61-го пересувного відділення Укрпошти.
Унаслідок удару постраждав водій.
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України