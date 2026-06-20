Втрати ворога на 20 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 240 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 578-му добу повномасштабної війни перевищили 1,390 млн.

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Втрати ворога на 20 червня 2026 року

особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб;

танків – 12 041 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од;

артилерійських систем – 44 386 (+88) од;

РСЗВ – 1 883 (+2) од;

засобів ППО – 1 433 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 695 (+7) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од;

кораблів/ катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 109 342 (+476) од;

спеціальної техніки – 4 314 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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