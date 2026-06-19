Днем 19 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС и Одесская областная прокуратура.

Атака на Одесскую область 19 июня: что известно

По данным областных властей, под ударом оказалась гражданская инфраструктура Белгород-Днестровского района.

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В результате вражеской атаки возник пожар на стоянке грузового транспорта за пределами одного из населенных пунктов. Загорелись два пустых бензовоза и один газовоз. Также повреждения получили парковочная площадка и три грузовика.

По предварительным данным, в результате атаки на Одесскую область сегодня погиб 53-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения.

Трем мужчинам в возрасте от 38 до 40 лет медики оказали помощь на месте, а 43-летнего водителя госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями.

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы и правоохранители.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Продолжается ликвидация последствий атаки на Одесскую область сегодня и фиксация очередного военного преступления РФ против гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото Одесская ОВА

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