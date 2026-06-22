Минулої доби на фронті зафіксовано 246 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб.

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Крім того, застосував 9 629 дронів-камікадзе та здійснив 2 932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026

Ситуація в Україні на 22 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував, в напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники проводили одну штурмову дію в напрямку Січневого, отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Варварівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 22 червня 2026

особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб;

танків – 12 050 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од;

артилерійських систем – 44 530 (+51) од;

РСЗВ – 1 886 (+1) од;

засобів ППО – 1 437 (+2) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 712 (+9) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 110 201 (+384) од;

спеціальної техніки – 4 321 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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