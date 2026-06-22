В ночь на 22 июня российские войска атаковали Одесский район баллистической ракетой Искандер.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесский район 22 июня: что известно

По данным областных властей, в результате атаки на Одесский район под удар российской баллистики попало гражданское сельскохозяйственное предприятие.

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В результате попадания на территории объекта возник пожар. Загорелись автотехника и топливные емкости.

Также ударом было разрушено складское помещение предприятия.

По предварительной информации, один человек погиб. Еще три человека получили ранения.

Сейчас информация о количестве пострадавших и окончательных масштабах разрушений во время атаки на Одесский район сегодня, 22 июня, уточняется.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки на Одесский район и фиксация очередного военного преступления РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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