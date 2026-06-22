Атака на Одесскую область: РФ ударила Искандером по предприятию, есть погибший и раненые
В ночь на 22 июня российские войска атаковали Одесский район баллистической ракетой Искандер.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одесский район 22 июня: что известно
По данным областных властей, в результате атаки на Одесский район под удар российской баллистики попало гражданское сельскохозяйственное предприятие.
В результате попадания на территории объекта возник пожар. Загорелись автотехника и топливные емкости.
Также ударом было разрушено складское помещение предприятия.
По предварительной информации, один человек погиб. Еще три человека получили ранения.
Сейчас информация о количестве пострадавших и окончательных масштабах разрушений во время атаки на Одесский район сегодня, 22 июня, уточняется.
На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки на Одесский район и фиксация очередного военного преступления РФ.
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