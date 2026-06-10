Верховная Рада 10 июня приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2026 год, предполагающие увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.

Изменения в госбюджет-2026: что известно

Отмечается, что Верховная Рада приняла в целом данный законопроект. За проголосовали 242 народных депутата.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, после внесения изменений общие расходы на безопасность и оборону достигнут рекордных 4,4 трлн грн. Из них 2,3 трлн грн будут направлены на закупку вооружения и военной техники, а более 1,45 трлн грн – на денежное довольствие военнослужащих.

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Дополнительный ресурс стал возможен благодаря финансовой поддержке Европейского Союза по программе Ukraine Support Loan. В 2026 году Украина должна получить 45 млрд евро, из которых 31,8 млрд евро направят на оборону, а 13,2 млрд евро – на бюджетную поддержку и покрытие дефицита.

В Министерстве финансов уточнили, что изменения в бюджет связаны именно с поступлением средств от ЕС и направлены на укрепление обороноспособности государства. В целом доходы госбюджета вырастут на 2,291 трлн. грн., а дефицит сократится на 651,5 млрд. грн. – до 12,1% ВВП.

Помимо оборонных расходов закон предусматривает 40 млрд грн на реализацию комплексных планов устойчивости регионов для защиты критической инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону. Также резервный фонд увеличат на 37,2 млрд грн, а дополнительно 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Напомним, что 8 июня стало известно, что Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Общий объем транша составляет €2,8 млрд, в госбюджет фактически поступило €2,6 млрд.

Предыдущий, шестой транш по этой программе, Украина получила в декабре 2025 года — тогда объем финансирования составил около €2,3 млрд.

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