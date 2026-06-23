Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого есть погибшие и раненые.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: заявление Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что во время ракетного удара по Кривому Рогу повреждения получила гражданская инфраструктура.

– Каждый такой день и каждый российский удар доказывают, что давления на агрессора за эту войну недостаточно. Доказывают также и то, что каждая задержка с выполнением договоренностей по ПВО, любое промедление со снабжением для защиты Украины и украинцев – это фактически потеря жизней, – подчеркнул президент.

Он призвал мир не молчать о том, что до сих пор нет ни одного реального шага России к окончанию войны.

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Зеленский напомнил, что на все предложения украинской дипломатии по поводу встреч и шагов к миру от россиян не было никакого четкого ответа, поэтому давление на Москву нужно, чтобы ситуация могла измениться к лучшему.

Ранее стало известно, что взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели днем ​​23 июня, когда город находился под угрозой баллистики.

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