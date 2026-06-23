План пассивной защиты: в Запорожье закроют мосты и дороги от FPV-дронов
- В Запорожье и области вводится комплексный план пассивной защиты, предусматривающий установку антидроновых сеток на мостах, дамбе ДнепроГЭС и ключевых автодорогах, в частности, вблизи линии фронта.
- В регионе обустроят около 200 новых бетонных укрытий, защитят окна бронепленкой в больницах и админзданиях, а также распределят коммунальную технику для предотвращения массированных ударов.
В Запорожье и области начали устанавливать антидроновые сетки в Космическом и Шевченковском районах, на мостах и автодорогах, обустраивать новые бетонные укрытия и автозаправочные станции (АЗС) в рамках комплексного плана по защите города.
Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время пресс-брифинга.
Что предусматривает план защиты в Запорожье и области
По словам руководителя ОВА, в коммунальных учреждениях, больницах и учреждениях социальной сферы в Запорожской области должны установить бронепленки на окна, а входы в здания планируют дополнительно защитить сетками.
Как утверждает Федоров, Совет обороны города разработал комплексный план пассивной защиты. Он базируется на трех важных вещах:
- антидроновых сетках;
- бетонных укрытиях;
- защите входов, путей доступа, окон в больницах и админзданиях.
Руководитель ОВА рассказал, что на всех логистических магистралях должны сделать антидроновые пути. В частности, такие меры начали внедрять в Космическом и Шевченковском районах.
В то же время Федоров обратил внимание, что в ближайшее время планируется натянуть сетки на мостах и через дамбу Днепровской ГЭС.
По его словам, в Запорожской области определили три категории автодорог, которые планируют защитить сетками. Среди них – международные трассы от Запорожья до Орехова, Новомосковская трасса от областного центра, местные и сельские дороги, в частности, недалеко от линии фронта.
В регионе планируют установить около 200 бетонных укрытий. Как рассказал Федоров, украинская сторона имеет договоренности с международными партнерами о постепенной передаче 30 единиц, в частности, первые из них ожидаются в ближайшие недели.
– Мы уже начали делать пассивную защиту Запорожья. Коммунальным предприятиям выдана доверенность рассредоточить транспорт. У нас были случаи, когда на одной небольшой площадке концентрировали более 10 единиц новой техники. Выдали распоряжение, чтобы максимально усложнить поражение. Это необходимо для сохранения большего количества техники, – утверждает Федоров.
Руководитель ОВА уточнил, что в такой ситуации оказалось не только Запорожье, но и другие города и области, в частности, на Востоке Украины.