В Запорожье и области начали устанавливать антидроновые сетки в Космическом и Шевченковском районах, на мостах и ​​автодорогах, обустраивать новые бетонные укрытия и автозаправочные станции (АЗС) в рамках комплексного плана по защите города.

Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время пресс-брифинга.

Что предусматривает план защиты в Запорожье и области

По словам руководителя ОВА, в коммунальных учреждениях, больницах и учреждениях социальной сферы в Запорожской области должны установить бронепленки на окна, а входы в здания планируют дополнительно защитить сетками.

Сейчас смотрят

Как утверждает Федоров, Совет обороны города разработал комплексный план пассивной защиты. Он базируется на трех важных вещах:

антидроновых сетках;

бетонных укрытиях;

защите входов, путей доступа, окон в больницах и админзданиях.

Руководитель ОВА рассказал, что на всех логистических магистралях должны сделать антидроновые пути. В частности, такие меры начали внедрять в Космическом и Шевченковском районах.

В то же время Федоров обратил внимание, что в ближайшее время планируется натянуть сетки на мостах и ​​через дамбу Днепровской ГЭС.

По его словам, в Запорожской области определили три категории автодорог, которые планируют защитить сетками. Среди них – международные трассы от Запорожья до Орехова, Новомосковская трасса от областного центра, местные и сельские дороги, в частности, недалеко от линии фронта.

В регионе планируют установить около 200 бетонных укрытий. Как рассказал Федоров, украинская сторона имеет договоренности с международными партнерами о постепенной передаче 30 единиц, в частности, первые из них ожидаются в ближайшие недели.

– Мы уже начали делать пассивную защиту Запорожья. Коммунальным предприятиям выдана доверенность рассредоточить транспорт. У нас были случаи, когда на одной небольшой площадке концентрировали более 10 единиц новой техники. Выдали распоряжение, чтобы максимально усложнить поражение. Это необходимо для сохранения большего количества техники, – утверждает Федоров.

Руководитель ОВА уточнил, что в такой ситуации оказалось не только Запорожье, но и другие города и области, в частности, на Востоке Украины.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.