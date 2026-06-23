У Запоріжжі та області почали встановлювати антидронові сітки у Космічному та Шевченківському районах, на мостах та автошляхах, облаштовувати нові бетонні укриття та автозаправні станції (АЗС) в межах комплексного плану для захисту міста.

Про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час пресбрифінгу.

Що передбачає план захисту в Запоріжжі та області

За словами керівника ОВА, у комунальних установах, лікарнях та закладах соціальної сфери у Запорізькій області мають встановити бронеплівки на вікна, а входи до будівель планують додатково захистити сітками.

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Як стверджує Федоров, Рада оборони міста розробила комплексний план пасивного захисту. Він базується на трьох важливих речах:

антидронових сітках;

бетонних укриттях;

захисту входів, шляхів доступу, вікон у лікарнях та адмінбудівлях.

Керівник ОВА розповів, що на усіх логістичних магістралях мають зробити антидронові шляхи. Зокрема, такі заходи почали запроваджувати у Космічному та Шевченківському районах.

Водночас Федоров звернув увагу, що найближчим часом планують натягнути сітки на мостах та через дамбу Дніпровської ГЕС.

За його словами, у Запорізькій області визначили три категорії автошляхів, які планують захистити сітками. Серед них – міжнародні траси від Запоріжжя до Оріхова, Новомосковська траса від обласного центру, місцеві та сільські дороги, зокрема, неподалік від лінії фронту.

У регіоні планують встановити близько 200 бетонних укриттів. Як розповів Федоров, українська сторона має домовленості з міжнародними партнерами про поступове передавання 30 одиниць, зокрема, перші із них очікуються найближчими тижнями.

– Ми вже почали робити пасивний захист Запоріжжя. Комунальним підприємствам видано доручення розосередити транспорт. У нас були випадки, коли на одному невеликому майданчику концентрували понад 10 одиниць нової техніки. Видали розпорядження, щоб максимально ускладнити ураження. Це необхідно для збереження більшої кількості техніки, – стверджує Федоров.

Керівник ОВА уточнив, що в такій ситуації опинилося не лише Запоріжжя, а також інші міста та області, зокрема, на Сході України.

Джерело : Суспільне

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