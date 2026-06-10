На Волыни начали установку антидронових сеток вдоль отдельных дорог в общинах вблизи границы с Беларусью.

Об этом в комментарии Общественному сообщил исполняющий обязанности начальника Волынской ОВА Роман Романюк.

Установка антидронових сеток на Волыни: что известно

По словам Романа Романюка, работы по установке антидронових сеток уже начались.

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В Волынской ОВА отмечают, что подобные решения уже показали эффективность в регионах, которые постоянно находятся под угрозой ударов РФ.

— Сетки — это те вещи, которые сейчас помогают на юге и востоке. РФ и РБ проводит разную разведку. Для нас важно показывать, давать им сигнал, что мы максимально защищены. Это не значит, что к нам завтра что-то полетит, но это показатель подготовки, — сказал Романюк.

Точное количество защитных конструкций и конкретные участки дорог власти пока не разглашают.

Тему дополнительных мер безопасности также обсуждали во время рабочей встречи руководства области в Шацкой общине.

Там отметили, что риски со стороны соседнего государства остаются актуальными, поэтому область продолжает системно укреплять оборонную готовность.

По словам Романюка, работы по укреплению Волыни начали еще задолго до полномасштабного вторжения.

Сейчас в области обустроены инженерные заграждения, укреплены оборонительные позиции и внедряются новые элементы защиты.

— Мы должны быть максимально готовыми к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из лучше подготовленных пограничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать, — подчеркнул глава области.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что со стороны Беларуси остаются возможными различные провокации, в частности в направлении Киева и западных областей.

В ГПСУ отмечали, что сейчас накопления войск или техники у украинской границы не наблюдается, а численность белорусских подразделений остается относительно стабильной.

В то же время украинские пограничники не исключают, что Россия теоретически может использовать логистические возможности Беларуси для переброски дополнительных сил.

Фото: Шацкая СТГ

Источник : Суспільне

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