Совет директоров Всемирного банка одобрил Первую программу политики развития для Украины Рабочие места в Украине и рост частного сектора на общую сумму $3,39 млрд.

Всемирный банк одобрил $3,39 млрд на поддержку реформ в Украине

Программа должна поддержать реформы правительства, направленные на привлечение частного финансирования и инвестиций, преодоление дефицита рабочей силы, а также углубление трансграничной рыночной интеграции, говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Финансирование предусматривает кредит Всемирного банка на $1,04 млрд. Она подкреплена кредитным усилением на $540 млн от Целевого фонда ADVANCE Ukraine при поддержке правительства Японии и гарантиями на $500 млн от правительства Великобритании.

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Кроме того, программа включает грант в $2,35 млрд от Фонда финансового посредничества F.O.R.T.I.S.

Во Всемирном банке отметили, что Украина, несмотря на сложнейшие условия, продолжает реализацию реформ, создающих предпосылки для частных инвестиций, новых рабочих мест и усиления рынков и институтов в рамках евроинтеграционного курса.

Программа будет поддерживать восстановление Украины с участием частного сектора по трем ключевым направлениям.

Первый предполагает создание условий для частного финансирования и инвестиций. Речь идет, в частности, о реформировании нормативной базы в сфере государственно-частного партнерства, развитии финансового посредничества для малого и среднего бизнеса и продвижении приватизации.

Второе направление касается привлечения квалифицированной рабочей силы. Он включает модернизацию жилищной политики, развитие ветеранского предпринимательства, поддержку участия женщин на рынке труда и уменьшение разрыва между имеющимися навыками работников и потребностями работодателей.

Третье направление направлено на усиление трансграничной рыночной интеграции. Оно включает в себя повышение прозрачности выплат в сельском хозяйстве, интеграцию украинского рынка электроэнергии с рынком ЕС и гармонизацию требований в сфере экологического мониторинга.

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