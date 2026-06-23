Рада директорів Світового банку схвалила Першу програму політики розвитку для України Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору на загальну суму $3,39 млрд.

Світовий банк схвалив $3,39 млрд на підтримку реформ в Україні

Програма має підтримати реформи уряду, спрямовані на залучення приватного фінансування та інвестицій, подолання дефіциту робочої сили, а також поглиблення транскордонної ринкової інтеграції, йдеться у пресрелізі Світового банку.

Фінансування передбачає позику Світового банку на $1,04 млрд. Вона підкріплена кредитним підсиленням на $540 млн від Цільового фонду ADVANCE Ukraine за підтримки уряду Японії та гарантіями на $500 млн від уряду Великої Британії.

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Крім того, програма включає грант на $2,35 млрд від Фонду фінансового посередництва F.O.R.T.I.S.

У Світовому банку наголосили, що Україна, попри надзвичайно складні умови, продовжує реалізацію реформ, які створюють передумови для приватних інвестицій, нових робочих місць і посилення ринків та інституцій у межах євроінтеграційного курсу.

Програма підтримуватиме відновлення України за участі приватного сектору за трьома ключовими напрямами.

Перший передбачає створення умов для приватного фінансування та інвестицій. Йдеться, зокрема, про реформування нормативної бази у сфері державно-приватного партнерства, розвиток фінансового посередництва для малого й середнього бізнесу та просування приватизації.

Другий напрям стосується залучення кваліфікованої робочої сили. Він охоплює модернізацію житлової політики, розвиток ветеранського підприємництва, підтримку участі жінок на ринку праці та зменшення розриву між наявними навичками працівників і потребами роботодавців.

Третій напрям спрямований на посилення транскордонної ринкової інтеграції. Він включає підвищення прозорості виплат у сільському господарстві, інтеграцію українського ринку електроенергії з ринком ЄС та гармонізацію вимог у сфері екологічного моніторингу.

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