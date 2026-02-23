Восстановление экономики Украины в течение следующего десятилетия оценивается ориентировочно в $588 млрд.

Об этом заявили Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины в понедельник, 23 февраля, за день до четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Во сколько обойдется восстановление Украины

Как пишет Reuters, последняя оценка этих институций, основанная на данных за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, выросла на 12% по сравнению с прошлогодней оценкой.

Сейчас смотрят

Это произошло, в частности из-за увеличения на 21% за год объемов поврежденной или уничтоженной энергетической инфраструктуры.

Исследование не включает данные об усиленных атаках России на украинские энергетические объекты в январе и феврале, которые оставили десятки тысяч людей по всей Украине без тепла, электроэнергии и воды во время самой холодной зимы за последние десятилетия.

Пятая с начала войны оценка показала, что прямой ущерб в Украине достиг $195 млрд — почти на 11% больше, чем в предыдущем отчете. Больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт и энергетика, сообщили организации.

Это более чем вдвое превышает объем ущерба, зафиксированный в первом отчете 2022 года.

— Масштабы разрушений огромны и постоянно растут, — говорится в документе.

Наибольшие повреждения получили прифронтовые территории и крупные города, включая столицу — Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает длительное давление со стороны президента США Дональда Трампа относительно согласования соглашения о прекращении огня, которое может предусматривать болезненные уступки территориями.

Переговоры между Россией и Украиной в Женеве на прошлой неделе не принесли прорыва.

Потери экономики Украины из-за войны

Четырехлетняя война вызвала крупнейший в Европе кризис беженцев со времен Второй мировой войны. По состоянию на декабрь 2025 года более 6 млн украинцев находятся за границей как беженцы, еще 4,6 млн являются внутренне перемещенными лицами.

Война нанесла огромный удар по экономике Украины: ее ВВП в реальном выражении сейчас на 21% меньше, чем в 2021 году, до российского вторжения.

Если война будет продолжаться в этом году, рост ВВП Украины, как ожидается, будет ограничен примерно 2%. В случае прекращения огня до конца года рост может умеренно ускориться до 4% в 2027 году и 4,5% в 2028 году.

— Через четыре года после начала полномасштабного вторжения России общая стоимость восстановления и возрождения Украины сейчас оценивается почти в $588 млрд в течение следующего десятилетия, что почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП страны на 2025 год, — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд. Об этом он сообщил во время презентации пятой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5).

По сравнению с предыдущими расчетами, эта цифра выросла на 34%, поскольку энергетический сектор стал одной из приоритетных целей России.

Как пишет Reuters, энергетический сектор, который в течение прошлого года подвергался массированным ударам российских ракет и атакам, понес ущерб почти на $25 млрд, при этом некоторые граждане сталкивались с перебоями в электроснабжении продолжительностью до 18 часов в сутки.

Наибольший ущерб понес жилищный сектор: повреждено или разрушено 14% общего жилищного фонда на сумму около $61 млрд, железная дорога и другие составляющие транспортного сектора, где объем ущерба составляет $40,3 млрд, говорится в отчете.

— Старая экономическая модель Украины с ее слабой конкуренцией, большой теневой экономикой и значительной ролью государства создаст той динамики развития бизнеса, которая необходима для восстановления, — говорится в отчете.

Маттиас Шмале, гуманитарный координатор ООН в Украине, заявил, что принятие мер для возвращения беженцев, реинтеграции ветеранов и увеличения участия женщин на рынке труда будет иметь решающее значение для обеспечения экономического будущего Украины.

— Самым важным активом Украины являются ее люди. Восстановление должно быть ориентированным на человека и основываться на общинах, — подчеркнул Шмале.

Данные ООН свидетельствуют, что сейчас в Украине на 2,4 млн меньше детей, чем было до войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.