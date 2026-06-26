На кінець минулої доби на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Російський ворог здійснив 67 авіаційних ударів, скинув 186 керованих авіабомб. Також залучив для ураження 5445 дронів–камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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