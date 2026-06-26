Інформація про нібито перетин українського кордону білоруським вантажним літаком ІЛ-62, що почала поширювалися в соціальних мережах 25 червня близько 22:30, не відповідає дійсності.

Таку заяву опублікували пресслужба Повітряних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації при РНБО України.

ІЛ-62 над Україною: що відомо про фейк

Зазначається, що у повідомленнях із посиланням на дані онлайн-сервісу Flightradar24 стверджувалося, що літак нібито о 20:30 за київським часом залетів у повітряний простір України над Чернігівською областю, а згодом міг перетнути українсько-молдовський кордон.

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Утім, ця інформація не відповідає дійсності. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що жоден літак білоруських авіаліній не перетинав повітряний простір України. Спростування також підтвердили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України, зазначивши, що повідомлення є фейком і було оприлюднене на офіційних ресурсах ЦПД о 23:30.

У відомстві нагадали, що Flightradar24 є цивільним комерційним проєктом, створеним у 2006 році шведськими ентузіастами авіації, і працює як онлайн-платформа для відстеження рейсів у браузері та мобільних застосунках. Водночас сервіс не є офіційним джерелом інформації про стан повітряного простору та не несе відповідальності за можливі неточності даних.

У Повітряних силах закликали користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел та не поширювати непідтверджені повідомлення. Військові наголосили, що цілодобово здійснюють контроль за повітряною ситуацією як над територією України, так і на підступах до неї.

Окремо зазначається, що інформація про повітряні загрози оперативно публікується на офіційних ресурсах Повітряних сил у Telegram, WhatsApp і Viber.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі реалізують заходи з підготовки до потенційного розширення агресії РФ проти України.

Уздовж українсько-білоруського кордону будують дороги та бази для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

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