Білорусь під впливом Росії здійснює на своїй території заходи, які спрямовані на розширення можливостей для агресії проти України.

Мінськ отримав від України заклики до припинення цього, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про участь Білорусі у затягуванні війни

– Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни, – зазначив глава держави у четвер, 25 червня.

За словами президента, білоруська сторона знає, які саме кроки необхідно зробити для досягнення миру.

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Він наголосив, що розбудова “прикордонної інфраструктури агресії” з боку Білорусі має бути припинена.

– Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною, – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що виконувач обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів про реалізацію в Білорусі під очевидним російським впливом заходів із підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

Зокрема, йдеться про будівництво дорожньої інфраструктури та баз для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж українсько-білоруського кордону.

– Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої “СВО”, – повідомив Зеленський.

Ретранслятори для російських БпЛА на кордоні

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які росіяни використовують для наведення ударів.

Президент України висунув Мінську ультиматум із вимогою демонтувати або вимкнути це обладнання протягом тижня. У разі невиконання цієї вимоги Україна пообіцяла зробити це самостійно.

24 червня Зеленський повідомив, що обладнання, розміщене на території Білорусі та призначене для коригування ударів російських безпілотників по Україні, припинило роботу.

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