У 2026 році День міста Полтави відзначатимуть 29 червня.

Саме ця дата є офіційною з 2024 року, коли депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення перенести святкування з 23 вересня.

Розповідаємо, які заходи запланували до Дня міста Полтави.

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Чому День міста Полтави святкують 29 червня

До 2024 року День міста Полтави відзначали 23 вересня — у день визволення міста від німецької окупації у 1943 році.

Питання зміни дати почали обговорювати ще у 2023 році після появи відповідної петиції. До обговорення долучилися історики та жителі громади, а також провели електронне голосування.

За підсумками голосування 29 червня підтримали 66,3% учасників. Ця дата відповідає першій літописній згадці про Полтаву за новоюліанським календарем.

1 травня 2024 року депутати Полтавської міської ради офіційно затвердили рішення, що відтепер День міста щороку відзначатимуть саме 29 червня.

Скільки років Полтаві у 2026 році

Прийнято вважати, що Полтава була заснована 899 року, тож, якщо рахувати від цієї дати, то цьогорік місто відзначає 1127-му річницю.

Перша письмова згадка про місто міститься в Іпатіївському літописі та датується 1173 роком. У літописі згадується місто Лтава, яке також трапляється під назвою Олтава.

Протягом століть Полтава була одним із важливих центрів українських земель. У XVII столітті місто стало відомим завдяки видобутку селітри, а під час Національної визвольної війни було одним із ключових тилових пунктів козацького війська.

Які заходи заплановані на День міста Полтави 2026

До Дня міста Департамент культури та молоді Полтавської міської ради підготував програму, яка триватиме з 27 до 29 червня.

Протягом трьох днів у місті працюватимуть виставковий проєкт Патрони наших вулиць на вулиці Соборності та святкова інсталяція біля Білої альтанки.

27 червня

Вже 27 червня об 11:00 відбудеться безплатна автобусно-музейна екскурсія Мілітарна історія Полтави: битви, що змінили хід європейської історії. Проте необхідна попередня реєстрація — кількість місць обмежена.

Учасники відвідають Державний історико-культурний заповідник Поле Полтавської битви, де ознайомляться з експозицією зброї та військовою історією Полтавщини, а також Музей важкої бомбардувальної авіації, присвячений історії Другої світової війни, операції Френтік, розвитку авіації та її ролі у сучасній війні.

28 червня

Напередодні Дня міста у Полтаві проведуть День відкритих дверей у комунальних музеях. Ось куди можна буде потрапити безплатно:

Художній музей (галерею мистецтв) імені Миколи Ярошенка;

Літературно-меморіальний музей Володимира Короленка;

Літературно-меморіальний музей Івана Котляревського;

Музей-садибу Івана Котляревського;

Літературно-меморіальний музей Панаса Мирного;

Державний історико-культурний заповідник Поле Полтавської битви.

Також 28 червня об 10:00 відбудеться проєкт Ранкова Джаз-кава, а о 14:00 — мистецька прогулянка Art-walk З алеї до галереї: великий мистецький променад за попередньою реєстрацією.

29 червня

Основні події заплановані безпосередньо на День міста.

Із 15:00 до 18:00 проходитиме тролейбусна екскурсія Полтава — місто, в якому хочеться жити! за маршрутом №1.

О 17:00 на Театральній площі відкриються інтерактивний мистецький простір Розфарбуй своє місто та молодіжно-дитячий простір Місто для всіх.

О 18:00 у Центрі культури та дозвілля відкриють виставку Точка дотику: Полтава.

О 19:00 стартує екскурсія Панас Мирний. Полтава. Театр, а також усі охочі зможуть долучитися до безплатного святкового забігу.

Збір учасників спортивної події відбудеться у Корпусному саду, а маршрут довжиною 5 км пролягатиме центральними вулицями міста.

Організатори зазначають, що забіг проходитиме у комфортному темпі, тому долучитися зможуть як досвідчені бігуни, так і початківці.

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