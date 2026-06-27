Минулої доби на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень. Російський ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026

Ситуація в Україні на 27 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано 10 боєзіткнень. Окупанти скинули дві керовані авіабомби та здійснили 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямку Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Озерне і у бік Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 29 штурмів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та Каленики, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у напрямку населених пунктів Малинівка та Миколаївка.

У районах населених пунктів Іллінівка, Костянтинівка та Плещіївка на Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісімнадцять атак.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 31 атаку поблизу Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямку Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Вербове та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 24 рази поблизу Рибного, Добропілля, Гуляйпільського та Святопетрівки, а також у бік Староукраїнки, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Степового та Лугівського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмів не проводив.

Втрати РФ на 27 червня

особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб,

танків – 12 060 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.,

артилерійських систем – 44 857 (+58) од.,

РСЗВ – 1 899 (+3) од.,

засобів ППО – 1 447 од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.,

крилатих ракет – 4 790 (+3) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488) од.,

спеціальної техніки – 4 353 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.