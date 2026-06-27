Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс у зв’язку із завершенням її дипломатичної місії в нашій державі.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Андрій Сибіга зустрівся з Джулі Девіс: що відомо

Під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію та зусилля, спрямовані на досягнення миру.

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Сибіга наголосив, що дуже важлива активна участь та лідерська роль Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу й досягненні всеосяжного та стійкого миру.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США, а також за ефективну взаємодію у важливий для нашої країни період.

– Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наблизять всеосяжний і міцний мир для України, – наголосив глава МЗС.

Сибіга побажав Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності та привітав США з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народу миру і процвітання.

Що відомо про відставку Джулі Девіс

Раніше видання Financial Times повідомило, що Джулі Девіс найближчим часом залишить посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.

За інформацією джерел, Девіс вирішила завершити дипломатичну кар’єру після понад 30 років служби.

Водночас співрозмовники видання стверджують, що вона була незадоволена своєю роллю через розбіжності з президентом Трампом щодо скорочення підтримки України.

Від’їзд Джулі Девіс стане продовженням відставки її попередниці Бріджет Брінк, яка залишила посаду з аналогічних причин у квітні минулого року.

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