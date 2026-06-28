За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 55 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу.

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Кроме того, привлек для поражения 6 401 дрон-камикадзе и совершил 19 86 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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