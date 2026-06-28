В 2026 году Конституция отмечает свое 30-летие. Именно 28 июня 1996 Верховная Рада Украины приняла основной закон государства, который стал фундаментом современной украинской государственности. Однако она не всегда выглядела так, как сейчас.

Начиная с 1996 года Конституция Украины менялась несколько раз. Как правило, эти изменения совпадали с приходом к власти новых президентов.

Что было до

Современной Конституции Украины предшествовали Конституция Пилипа Орлика (1710 год), Конституция УНР (29 апреля 1918 года), Малая конституция ЗУНР (13 ноября 1918 года), Временная Конституция Карпатской Украины (15 марта 1939 года).

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Как принимали Конституцию 1996 года

Принятие Конституции далось Верховной Раде непросто: сначала были наработаны концепция, проведено обсуждение, затем подготовлен проект, его дорабатывал парламент. К лету 1996 года в проекте Конституции было 6 тыс. поправок.

26 июня президент Леонид Кучма издал указ о проведении в сентябре референдума по принятии Конституции в редакции рабочей группы. После этого решения Рада провела заседание продолжительностью 24 часа без перерыва и к 9 часам утра 28 июня представила украинцам основной закон.

Конституция — 2000

Первая попытка поменять Конституцию была инициирована в 2000 году при президентстве Леонида Кучмы. Изменения в основной закон предложили принимать по результатам всенародного референдума.

На голосование вынесли вопросы о введении двухпалатного парламента; о праве президента распускать парламент, если в течение месяца он не сформирует постоянно действующее большинство или в течение 3 месяцев не утвердит бюджет; о сокращении депутатов с 450 до 300; а также о лишении депутатов неприкосновенности.

Референдум поддержал изменения, однако в Конституцию их не внесли.

Конституция — 2004

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, которые преобразовали Украину в парламентско-президентское государство. Полномочия президента были ограничены, тогда как парламента и правительства значительно расширены.

Теперь Верховная Рада назначала по представлению президента Украины премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а по представлению премьер-министра — других членов Кабмина. Кандидатуру премьер-министра президент мог подать в парламент только по предложению коалиции депутатских фракций, которые составляют конституционное большинство.

Кроме того, закон, принятый парламентом после преодоления вето президента, не подписанный и не опубликованный президентом на протяжении 10 дней, мог быть немедленно опубликован согласно подписи Председателя Верховной Рады.

В 2007 году президент Виктор Ющенко инициировал создание конституционного совета для проведения референдума и отмены этих изменениях, однако это так и не удалось сделать.

Конституция — 2010

После прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году, подконтрольная ему в парламенте Партия регионов направила в Конституционный суд запрос с просьбой рассмотреть конституционность реформы 2004 года.

В итоге, Конституционный суд без голосования в парламенте отменил Конституцию 2004 года и вернул Конституцию-1996. Такое решение КС объяснил “нарушением” установленной в Конституции процедуры во время принятия конституционной реформы в 2004 году.

Таким образом, в 2010 году Украина вновь вернулась к президентско-парламентской республике.

Кстати, в 2012 году Виктор Янукович создал Конституционную Ассамблею для разработки новой Конституции, однако это прервал Евромайдан.

Конституция — 2014

После победы Евромайдана новая власть снова подняла вопрос об отмене решения Конституционного суда. 21 февраля Верховная рада восстановила Конституцию 2004 года на основании того, что решение Конституционного Суда проводилось без голосования в парламенте и противоречило положениям Конституции как 1996 года, так и 2004 года.

Теперь в политической системе Украины главным снова стал парламент.

Конституция — 2015

Через несколько месяцев после вступления на пост президента Петра Порошенко, в парламент подали законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации.

Среди главных нововведений законопроекта — финансовая децентрализация регионов, введение института префектов, предоставление президенту права распускать местные советы и возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Этот проект депутаты приняли только в первом чтении.

Конституция — 2016

2 июня 2016 года Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию в части правосудия с целью перезапуска судебной системы и очищения судейского корпуса от коррупционеров.

Главными принципами судебной реформы стали возвращение к трехуровневой судебной системе, создание Высшего совета правосудия, обязательная переаттестация всех судей Украины, двойная декларация (своя и членов семей), а также лишение неприкосновенности судей.

В феврале 2018 года президент Петр Порошенко предложил зафиксировать в преамбуле Конституции Украины перспективы европейской и евроатлантической интеграции.

В 2019 году Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.

Последние изменения в Конституции Украины

Последние изменения в Конституцию Украины были внесены в 2019 году. С момента принятия Основного Закона в 1996 году его положения изменялись несколько раз.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон №2680-VIII О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора). Вступил в силу 21 февраля 2019 года.

Основной целью этих изменений было закрепление в Конституции Украины необратимости стратегического курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

После внесения изменений в Основной Закон было определено:

стремление Украины к членству в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора как одно из главных направлений государственной политики;

обязанность государственных органов обеспечивать реализацию курса на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО;

обновление конституционных полномочий органов власти, в частности, Президента Украины и Кабинета Министров Украины, отвечающих за реализацию этого стратегического направления.

Конституция Украины на жестовом языке

К 30-летию принятия Конституции Украины впервые подготовили ее полный перевод на украинский жестовой язык. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Чтобы перевод был понятен для людей с нарушениями слуха в разных регионах страны, к работе привлекли девять переводчиков, владеющих разными диалектами украинского жестового языка. Также над проектом работали специалисты по украинскому жестовому языку и правоведы.

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