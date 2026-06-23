В Российской Федерации утверждают, что якобы готовы к мирным переговорам с Украиной по Стамбульским договоренностям.

Об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, сообщают российские СМИ.

Путин о переговорах РФ с Украиной

– Россия, как уже не раз отмечалось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и парафированы украинской делегацией. Итак, все их устраивало, – утверждает Путин.

По словам кремлевского диктатора, в переговорах между Украиной и Россией якобы должны учитываться реалии на фронте.

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Кроме того, Путин вспомнил договоренности, якобы достигнутые в Анкоридже, и заявления, изложенные им несколько лет назад во время выступления в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Что предусматривали Стамбульские договоренности

Ранее издание Welt опубликовало документ, в котором якобы обсуждались условия для завершения полномасштабной войны России против Украины.

Согласно ему, Украина должна была отказаться от любого членства в военном союзе, производства и получения ядерного оружия.

Кроме того, в таком случае Украина обязывалась не пускать иностранные войска на свою территорию и не пропускать оружие.

Россия хотела заставить Украину, чтобы она не предоставляла другим странам свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты.

В ответ Москва обещала якобы больше не нападать на Украину. В то же время Украина не получала от партнеров четких гарантий безопасности, хотя союзники обещали поддержать Киев в случае повторного вторжения в течение трех дней.

Документ предусматривал исключение Крыма и порта Севастополь из системы гарантий безопасности, что означало бы фактический переход полуострова под контроль России. Кроме того, оккупированные территории Донецкой и Луганской области также частично оставались под контролем РФ.

Факты ICTV вместе с политологом Владимиром Фесенко анализировали, что Стамбул имел лишь символическое значение для России, а на самом деле Кремль не собирался ни о чем договариваться с Украиной.

По его мнению, Россия хотела выставить ультиматумы и требовать односторонних уступок от Украины. Фесенко считает, что Москва хотела выхода ВСУ из четырех регионов, частично оккупированных Россией.

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