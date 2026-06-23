Путин снова заговорил о переговорах на основе Стамбульских соглашений и “реалий на фронте”
- Российский диктатор Владимир Путин снова заявил о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбульских соглашений, но с учетом текущих "реалий на фронте".
- Эти договоренности, обнародованные ранее в СМИ, предполагали отказ Украины от членства в НАТО, фактическую передачу Крыма и части Донбасса под контроль РФ, а также отсутствие четких гарантий безопасности от партнеров.
В Российской Федерации утверждают, что якобы готовы к мирным переговорам с Украиной по Стамбульским договоренностям.
Об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, сообщают российские СМИ.
Путин о переговорах РФ с Украиной
– Россия, как уже не раз отмечалось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и парафированы украинской делегацией. Итак, все их устраивало, – утверждает Путин.
По словам кремлевского диктатора, в переговорах между Украиной и Россией якобы должны учитываться реалии на фронте.
Кроме того, Путин вспомнил договоренности, якобы достигнутые в Анкоридже, и заявления, изложенные им несколько лет назад во время выступления в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Что предусматривали Стамбульские договоренности
Ранее издание Welt опубликовало документ, в котором якобы обсуждались условия для завершения полномасштабной войны России против Украины.
Согласно ему, Украина должна была отказаться от любого членства в военном союзе, производства и получения ядерного оружия.
Кроме того, в таком случае Украина обязывалась не пускать иностранные войска на свою территорию и не пропускать оружие.
Россия хотела заставить Украину, чтобы она не предоставляла другим странам свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты.
В ответ Москва обещала якобы больше не нападать на Украину. В то же время Украина не получала от партнеров четких гарантий безопасности, хотя союзники обещали поддержать Киев в случае повторного вторжения в течение трех дней.
Документ предусматривал исключение Крыма и порта Севастополь из системы гарантий безопасности, что означало бы фактический переход полуострова под контроль России. Кроме того, оккупированные территории Донецкой и Луганской области также частично оставались под контролем РФ.
Факты ICTV вместе с политологом Владимиром Фесенко анализировали, что Стамбул имел лишь символическое значение для России, а на самом деле Кремль не собирался ни о чем договариваться с Украиной.
По его мнению, Россия хотела выставить ультиматумы и требовать односторонних уступок от Украины. Фесенко считает, что Москва хотела выхода ВСУ из четырех регионов, частично оккупированных Россией.