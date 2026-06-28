28 июня 1996-го, на пятый год после провозглашения независимости, была принята Конституция Украины.

Как принимали основной закон и почему наше государство последним из постсоветских стран получило Конституцию, читайте в материале Фактов ICTV ко Дню Конституции.

День Конституции – как создавали основной закон Украины

Процесс создания новой Конституции начался 16 июля 1990-го после принятия Верховной Радой УССР Декларации о государственном суверенитете Украины. В октябре того же года была создана Конституционная комиссия.

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Распад Советского Союза и провозглашение независимости 24 августа 1991 года ускорили и актуализировали процесс создания основного закона Украины.

В то же время украинская Конституция создавалась не с нуля.

— За основу была взята французская модель подхода к Конституции плюс конституция УССР. Также понятно, что прямое и косвенное влияние на современную украинскую Конституцию имели и Универсалы Центральной Рады, и Конституция Пилипа Орлика, в частности, — рассказал Фактам ICTV политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян.

Первый проект Конституции Украины был принят в 1992 году и вынесен на всенародное обсуждение. 26 октября 1993-го выработан окончательный вариант. Дальше дело приостановилось из-за споров о распределении власти и собственности, государственной символики, статуса русского языка и статуса Крыма.

Уже в ноябре 1994 года, после досрочных президентских и парламентских выборов новые народные слуги создали еще одну Конституционную комиссию. В то же время процесс снова затянулся.

8 июня 1995-го между президентом и Верховной Радой был подписан Конституционный договор об организации государственной власти и местного самоуправления на период принятия новой Конституции Украины. Но он не решал проблему принятия Конституции.

24 ноября 1995 года Конституционная комиссия поддержала предложение президента Украины и создала новую рабочую группу для доработки конституционного проекта.

В марте 1996-го проект, разработанный первой рабочей группой и доработанный второй рабочей группой, был вынесен на обсуждение Конституционной комиссии и рекомендован к рассмотрению Верховной Радой Украины.

28 мая — 4 июня 1996 года состоялось первое чтение проекта, а через две недели — второе. Доработанный проект основного закона был принят Верховной Радой в первом чтении 4 июня. При подготовке ко второму чтению к проекту Конституции Украины Временная специальная комиссия учла почти 6 тыс. поправок.

Накануне принятия Конституции, в конце июня, ситуация стала напряженной. 26 июня Совет национальной безопасности и Совет регионов при президенте Украины резко осудили промедление с принятием документа.

Президент назначил референдум по его принятию на 25 сентября. Но на следующий день Верховная Рада Украины проголосовала за постановление О процедуре рассмотрения проекта Конституции Украины во втором чтении.

Тогда, чтобы создать главный закон страны, в ночь с 27 на 28 июня 1996 года народные избранники работали непрерывно около 23 часов. Этот момент вошел в историю под названием Конституционная ночь.

— В конце концов несколько лет непринятия Конституции были связаны с тем, что она должна была стать компромиссом между коммунистами и руховцами. Между новой украинской элитой, которая себя утверждала, и еще старой УССРовской, которая приняла новую реальность и пыталась в ней сохранить свои влияния. Наша Конституция фактически стала компромиссом между многими несочетаемыми вещами, — указывает политолог.

Так, часть парламентариев голосовали за преуменьшение роли президентской власти, частнособственнических отношений, за предоставление одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма.

Другие же народные избранники выступали за сильную президентскую вертикаль, гарантирование всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

После неоднократных голосований компромисс был найден, и 28 июня 1996 года в 09:18 Украина в конце концов получила новую Конституцию.

В то же время в 1996-м конституционный процесс не завершился. Он продолжается до сих пор – по мере того, как развивается общество.

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