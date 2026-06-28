Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона.

Об этом сообщили председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и пресс-служба парламента.

Украинский национальный пантеон: что известно

По словам Руслана Стефанчука, в Верховную Раду официально поступил президентский законопроект об Украинском национальном пантеоне.

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Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации.

Как отметил спикер парламента, законодательная инициатива основывается на многовековых традициях украинского государства и нациетворчества.

По его словам, создание пантеона должно способствовать восстановлению исторической справедливости, сохранению национальной памяти, консолидации украинского общества вокруг общей истории, а также формированию украинской национальной и гражданской идентичности.

Стефанчук сообщил, что парламент планирует рассмотреть законопроект на одном из ближайших пленарных заседаний.

Орден Европы: что еще предложил президент

Кроме законопроекта об Украинском национальном пантеоне, президент подал в Верховную Раду еще один документ — о внесении изменений в Закон Украины о государственных наградах Украины.

Им предлагается учредить новую государственную награду — орден Европы.

Согласно законопроекту, орденом планируют отмечать граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

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