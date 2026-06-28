В российском Славянске-на-Кубани НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) подвергся атаке 28 июня.

Об этом сначала сообщал губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев и мониторинговые каналы.

Факт поражения НПЗ в Славянске-на-Кубани подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Атака на НПЗ в Славянске-на-Кубани 28 июня: что известно

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев подтвердил пожар на территории Славянского НПЗ.

По его словам, также была повреждена линия электропередачи и газовая труба. На месте работают специальные службы.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани из-за падения “обломков БпЛА” якобы повреждено несколько частных домов.



Еще один беспилотник, по официальной информации, якобы упал в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района.

В то же время местные жители и мониторинговые каналы сообщают, что основной целью атаки стал именно Славянский НПЗ.

В сети обнародовали многочисленные видео, на которых видно масштабный пожар и густой черный дым над предприятием.

По данным мониторинговых ресурсов, после удара загорелись резервуары с топливом. В течение утра очевидцы продолжали фиксировать новые очаги возгорания и свежее задымление над территорией завода.

Спутниковый сервис NASA FIRMS также зафиксировал пожар на территории Славянского НПЗ. Кроме этого, система обнаружила еще один очаг возгорания вблизи установки стабилизации нефти и подготовки газа Славянска ООО РН-Краснодарнефтегаз, расположенной неподалеку от предприятия.

Зеленский об ударах по НПЗ

По словам президента Владимира Зеленского, 28 июня, в день 30-летия принятия Конституции Украины, был поражен НПЗ Славянский в Краснодарском крае, что ориентировочно в 300 км от линии фронта.

Также Силы обороны достигли НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 км от границы Украины.

Что известно о Славянском НПЗ

Славянский нефтеперерабатывающий завод (Славянский НПЗ) расположен в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.

Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов на юге России и входит в важную топливную инфраструктуру региона.

Завод специализируется на переработке сырой нефти и производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. По открытым данным, продукция предприятия используется как для гражданского сектора, так и для обеспечения российской транспортной и военной логистики.

После начала полномасштабной войны завод неоднократно оказывался под ударами украинских дальнобойных беспилотников.

По данным украинских источников, целью атак становились прежде всего ключевые технологические установки предприятия, повреждение которых существенно влияет на возможности переработки нефти и производства топлива. Именно поэтому Славянский НПЗ считается одним из приоритетных объектов российской топливной инфраструктуры.

В частности, 27 апреля 2024 года дроны СБУ поразили Славянский и Ильский НПЗ, а также военный аэродром Кущевская. Тогда, по данным информированных источников Фактов ICTV, беспилотники попали в ректификационные и атмосферные колонны Славянского НПЗ — ключевые технологические объекты предприятия. После удара на заводе вспыхнул пожар, а персонал был эвакуирован.

Менее чем через месяц, в мае 2024 года, СБУ снова атаковала Славянский НПЗ. Операция происходила одновременно с ударами по военному аэродрому Кущевская, где базировались самолеты Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29, которые использовались для атак по Украине.

17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода Славянский в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

В этом году, 26 января, ВСУ поражали инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко в Славянске-на-Кубани.

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