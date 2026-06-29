Графики отключения света в Украине: в каких областях могут применяться 30 июня
- В Украине 30 июня могут ввести графики отключения света из-за роста потребления электроэнергии на фоне жары и активного использования кондиционеров.
- Предварительные графики возможных отключений опубликовали для Киева, Киевской, Запорожской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Волынской областей.
- В большинстве регионов ограничения могут действовать с 16:00 до 22:00 в объеме одной очереди, однако энергетики призывают следить за обновлениями.
В Украине 30 июня могут ввести графики отключения электроэнергии, сообщает облэнерго.
- Отключения света в Украине
- Графики отключения света для Киевщины и Киева
- Отключения света в Запорожской области
- Отключения света в Черкасской области
- Отключения света в Николаевской области
- Отключения света в Хмельницкой области
- Графики отключения света для Львовщины
- Графики отключения света для Ивано-Франковской области
- Графики отключения света для Кировоградской области
Отключение света в Украине
Утром 29 июня ряд областных энергокомпаний начал публиковать предварительные графики возможных отключений света на 30 июня. Речь идет, в частности, о Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской области.
Это, как объясняют в Укрэнерго, обусловлено тем, что растет потребление электроэнергии из-за жаркой погоды и активного использования кондиционеров.
Сегодня, 29 июня, по состоянию на 09:30 уровень потребления был на 7,4% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу.
Энергетики призывают переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда эффективнее всего работают промышленные солнечные электростанции.
В то же время в вечерние часы — с 16:00 до 23:00 — украинцев просят максимально бережливо потреблять электроэнергию, так как именно в это время нагрузка на энергосистему самая большая.
Прогнозируемые объемы ограничений на 30 июня, опубликованные ниже, определены в соответствии с изменениями в постановлении НКРЭКУ №332 и распоряжениями НЭК Укрэнерго.
Графики отключения света для Киевщины и Киева
В Киеве 30 июня возможны отключения света. Предварительно графики могут действовать в вечерние часы – с 16:00 до 22:30.
Ограничения коснутся не всех потребителей. Проверить свой адрес можно на сайте ДТЭК.
Графики отключения электроэнергии запланированы в две временные очереди:
- с 16:00 до 19:30;
- с 19:00 до 22:30.
Свет может отсутствовать до 3 часов 30 минут. Для части адресов возможны более короткие отключения – до двух часов.
Предварительные график отключений света был обнародован и для Киевщины.
Отключения света в Запорожской области
Завтра, 30 июня, в период с 16:00 до 22:00 по Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО) в объеме одной очереди одновременно, сообщает АО Запорожьеоблэнерго.
Также 30 июня с 16.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).
Отключения света в Черкасской области
Для промышленности и бизнеса Черкасской области 30 июня с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков ограничения мощности (ГОП) в полном объеме, пишет АО Черкассыоблэнерго.
Для всех категорий потребителей Черкасской области в это же время прогнозируется применение графиков почасовых отключений объемом 1 очередь.
Отключения света в Николаевской области
Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений объемом 1 очередь, сообщает АО Николаевоблэнерго.
В случае отсутствия электроэнергии не по графикам, а по другим причинам, причину отключений и ориентировочное время можно просмотреть заживления на сайте.
Отключения света в Хмельницкой области
В Хмельницкоблэнерго сообщили, что для промышленности и бизнеса предусмотрены ограничения в полном объеме – пять очередей. Для бытовых потребителей возможны отключения в пределах одной очереди.
В большинстве регионов, где уже обнародовали графики, свет могут отключаться примерно на один час.
Для всех категорий потребителей Хмельницкой области возможно введение графиков почасовых отключений электрической энергии с 16:00 до 22:00 в объеме 1 очереди.
Графики отключения света для Львовщины
Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 прогнозируется введение графиков почасовых отключений во Львове и области, сообщает Львовоблэнерго.
В случае внедрения графиков отключений он будет опубликован:
- в мобильном приложении КомКом;
- на сайте Львовоблэнерго в разделе Чому немає світла;
- в Facebook, Instagram Львовоблэнерго, в новостных каналах Львовоблэнерго в Telegram и Viber.
Графики отключений света для Ивано-Франковской области
В Прикарпатьеоблэнерго обнародовали графики отключения света для региона.
Графики отключения света для Кировоградской области
В Кировоградской области ограничения могут быть до двух часов.
Во всех регионах энергетики призывают следить за обновлениями, так как графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Напомним, что сегодня утром YASNO предупредил о возможных отключениях света в Украине из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров.
В Киеве каждые дополнительные +3°C увеличивают нагрузку на систему примерно на 100 МВт – наибольшее потребление создают кондиционеры, офисы, ТЦ и предприятия.