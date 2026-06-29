В Украине 30 июня могут ввести графики отключения электроэнергии, сообщает облэнерго.

Отключение света в Украине

Утром 29 июня ряд областных энергокомпаний начал публиковать предварительные графики возможных отключений света на 30 июня. Речь идет, в частности, о Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской области.

Это, как объясняют в Укрэнерго, обусловлено тем, что растет потребление электроэнергии из-за жаркой погоды и активного использования кондиционеров.

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Сегодня, 29 июня, по состоянию на 09:30 уровень потребления был на 7,4% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу.

Энергетики призывают переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда эффективнее всего работают промышленные солнечные электростанции.

В то же время в вечерние часы — с 16:00 до 23:00 — украинцев просят максимально бережливо потреблять электроэнергию, так как именно в это время нагрузка на энергосистему самая большая.

Прогнозируемые объемы ограничений на 30 июня, опубликованные ниже, определены в соответствии с изменениями в постановлении НКРЭКУ №332 и распоряжениями НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света для Киевщины и Киева

В Киеве 30 июня возможны отключения света. Предварительно графики могут действовать в вечерние часы – с 16:00 до 22:30.

Ограничения коснутся не всех потребителей. Проверить свой адрес можно на сайте ДТЭК.

Графики отключения электроэнергии запланированы в две временные очереди:

с 16:00 до 19:30;

с 19:00 до 22:30.

Свет может отсутствовать до 3 часов 30 минут. Для части адресов возможны более короткие отключения – до двух часов.

Предварительные график отключений света был обнародован и для Киевщины.

Отключения света в Запорожской области

Завтра, 30 июня, в период с 16:00 до 22:00 по Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО) в объеме одной очереди одновременно, сообщает АО Запорожьеоблэнерго.

Также 30 июня с 16.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Отключения света в Черкасской области

Для промышленности и бизнеса Черкасской области 30 июня с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков ограничения мощности (ГОП) в полном объеме, пишет АО Черкассыоблэнерго.

Для всех категорий потребителей Черкасской области в это же время прогнозируется применение графиков почасовых отключений объемом 1 очередь.

Отключения света в Николаевской области

Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений объемом 1 очередь, сообщает АО Николаевоблэнерго.

В случае отсутствия электроэнергии не по графикам, а по другим причинам, причину отключений и ориентировочное время можно просмотреть заживления на сайте.

Отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкоблэнерго сообщили, что для промышленности и бизнеса предусмотрены ограничения в полном объеме – пять очередей. Для бытовых потребителей возможны отключения в пределах одной очереди.

В большинстве регионов, где уже обнародовали графики, свет могут отключаться примерно на один час.

Для всех категорий потребителей Хмельницкой области возможно введение графиков почасовых отключений электрической энергии с 16:00 до 22:00 в объеме 1 очереди.

Графики отключения света для Львовщины

Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 прогнозируется введение графиков почасовых отключений во Львове и области, сообщает Львовоблэнерго.

В случае внедрения графиков отключений он будет опубликован:

в мобильном приложении КомКом

на сайте Львовоблэнерго в разделе Чому немає світла

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Графики отключений света для Ивано-Франковской области

В Прикарпатьеоблэнерго обнародовали графики отключения света для региона.

Графики отключения света для Кировоградской области

В Кировоградской области ограничения могут быть до двух часов.

Во всех регионах энергетики призывают следить за обновлениями, так как графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, что сегодня утром YASNO предупредил о возможных отключениях света в Украине из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров.

В Киеве каждые дополнительные +3°C увеличивают нагрузку на систему примерно на 100 МВт – наибольшее потребление создают кондиционеры, офисы, ТЦ и предприятия.

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