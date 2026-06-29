У двох областях України фіксують аварійні відключення світла, зокрема у Рівненській та Хмельницькій.

Аварійні відключення світла в Україні

Аномальна спека призвела до перенавантаження енергосистеми, написав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Через це упродовж дня у Рівненській області виникають аварійні знеструмлення.

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Енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки. Загалом ситуація з електропостачанням на Рівненщині наразі контрольована.

– Перебуваю з енергетиками на постійному зв’язку. Жителів області закликаю до безпечного та раціонального користування потужними електроприладами. Особливо необхідно не навантажувати систему з 16:00 до 23:00, – додав він.

Водночас аварійні відключення світла фіксуються і у Хмельницькій області.

– Через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії, – йдеться у повідомленні АТ Хмельницькобленерго.

Енергетики АТ Хмельницькобленерго вже працюють над відновленням розподілу електропостачання та здійснюють усі необхідні оперативні перемикання для якнайшвидшого заживлення споживачів.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що в Україні 30 червня можуть запровадити графіки відключення світла через зростання споживання електроенергії на тлі спеки та активного використання кондиціонерів.

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