Аварійні відключення світла: у кількох областях фіксують знеструмлення через спеку
- У Рівненській та Хмельницькій областях фіксують аварійні відключення світла через аномальну спеку та перенавантаження енергосистеми.
- На Рівненщині енергетики працюють у посиленому режимі, а ситуацію з електропостачанням наразі називають контрольованою.
- У Хмельницькій області фахівці вже виконують оперативні перемикання, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачів.
У двох областях України фіксують аварійні відключення світла, зокрема у Рівненській та Хмельницькій.
Аварійні відключення світла в Україні
Аномальна спека призвела до перенавантаження енергосистеми, написав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Через це упродовж дня у Рівненській області виникають аварійні знеструмлення.
Енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки. Загалом ситуація з електропостачанням на Рівненщині наразі контрольована.
– Перебуваю з енергетиками на постійному зв’язку. Жителів області закликаю до безпечного та раціонального користування потужними електроприладами. Особливо необхідно не навантажувати систему з 16:00 до 23:00, – додав він.
Водночас аварійні відключення світла фіксуються і у Хмельницькій області.
– Через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії, – йдеться у повідомленні АТ Хмельницькобленерго.
Енергетики АТ Хмельницькобленерго вже працюють над відновленням розподілу електропостачання та здійснюють усі необхідні оперативні перемикання для якнайшвидшого заживлення споживачів.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що в Україні 30 червня можуть запровадити графіки відключення світла через зростання споживання електроенергії на тлі спеки та активного використання кондиціонерів.