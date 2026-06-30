Во время полномасштабной войны качество подготовки военнослужащих стало одним из признаков боеспособности армии.

Что включает в себя боевая подготовка ВСУ и сколько она длится, читайте в нашем материале.

Боевая подготовка: что это и зачем она нужна

Многие ошибочно полагают, что боевая подготовка включает базовый курс, который проходят новобранцы на полигонах перед началом службы. На самом деле это понятие гораздо шире.

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Оно охватывает не только первоначальное обучение военнослужащих, но и дальнейшее совершенствование их навыков, подготовку по военной специальности, а также боевое согласование подразделений в воинских частях, чтобы военные могли эффективно действовать как единая команда при выполнении боевых задач.

Боевая подготовка — это процесс обучения военнослужащих, во время которого они овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для выполнения боевых задач.

Основная задача такой подготовки в изучении оружия, военной техники и формировании способности военных действовать в сложных условиях. В частности, во время обороны, наступления, передвижения, взаимодействия с другими подразделениями и выполнения задач в боевой обстановке.

Основы организации боевой подготовки определяются Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Украины, утвержденным Законом Украины №548-XIV.

Подготовка военных в ВСУ: сколько длится обучение

Продолжительность подготовки военных в ВСУ зависит от того, о каком именно этапе обучения идет речь. Единой продолжительности боевой подготовки для всех военнослужащих нет, поскольку она зависит от военной специальности, должности, уровня подготовки и задач конкретного подразделения.

Прежде всего продолжительность боевой подготовки зависит от того, имеет ли военнослужащий предварительный военный опыт. Если человек раньше не проходил службу, его направляют в учебный центр, где он проходит базовую общевойсковую подготовку.

Такой курс длится 51 день и охватывает основные навыки, необходимые для последующей службы и выполнения боевых задач.

Однако для военнослужащих, уже служивших в Вооруженных силах Украины или имеющих военный опыт, подход к подготовке другой.

Они, как правило, не проходят полный курс базовой подготовки, а после мобилизации или призыва могут быть направлены в воинскую часть, где проходят необходимое боевое согласование и подготовку с учетом их военной специальности, предыдущего опыта и будущих задач.

Боевая подготовка военных в ВСУ: что включает обучение

Для никогда не служивших новобранцев и мобилизованных, есть базовая общевойсковая подготовка (БОП). По информации Министерства обороны Украины, с 2025 года ее продолжительность составляет 51 день.

Программа была обновлена ​​с учетом опыта полномасштабной войны и включает в себя основные дисциплины, необходимые для адаптации военнослужащего к выполнению боевых задач.

Что входит в базовую общевойсковую подготовку

В Министерстве обороны Украины рассказали, как проходит базовая общевойсковая подготовка (БОП) для новобранцев и какие навыки они должны получить перед началом службы в военных подразделениях.

В ведомстве подчеркивают, что современная подготовка военных это уже давно не изучение уставов или знакомство с оружием. Среди задач такой подготовки научить человека действовать в условиях максимально приближенных к боевым, когда нужно быстро принимать решения, работать в команде и сохранять жизнь себе и собратьям.

Именно поэтому большую часть времени во время обучения отводят практике. Как пояснили в Минобороны, из 402 учебных часов программы 367 посвящены практическим занятиям под руководством инструкторов.

Один из самых больших блоков БОП — огневая подготовка. Военный должен не просто знать, как выглядит оружие, а уверенно пользоваться им в стрессовой ситуации.

По информации Министерства обороны, на это направление предусмотрено 137 часов практических занятий. Во время обучения новобранцы отрабатывают стрельбу по разным положениям, учатся быстро действовать в случае неисправности оружия, устранять задержки во время стрельбы и работать с вооружением в разных условиях.

Отдельный акцент делают на противодействии FPV-дронам. Из-за того, что беспилотники стали одним из главных факторов современной войны, военные учат понимать угрозы с воздуха и правильно реагировать на появление вражеских дронов.

Как военных учат выживать на позициях

Среди важных направлений подготовки — инженерное дело. Новобранцы учатся не только тому, как обустроить укрытие или окоп, но и как сделать позицию менее заметной для противника.

Во время занятий военным объясняют, как маскироваться от средств разведки, в частности, тепловизоров и беспилотников. Также они получают практические знания о быте в полевых условиях, в частности, как поддерживать гигиену, правильно организовать местонахождение и хранить запасы воды.

Эти навыки могут казаться второстепенными, однако в боевых условиях именно такие детали влияют на выносливость военного и способность подразделения выполнять задачи.

Отдельная часть БОП посвящена тактической подготовке. Новобранцев учат действовать не по отдельности, а как часть боевой группы. В частности, как правильно передвигаться, взаимодействовать с другими военными и выполнять задачи в составе подразделения.

Большое внимание уделяется психологической стойкости. В Минобороны объясняют, что обучение проходит с моделированием условий, максимально приближенных к реальному бою. Во время занятий могут использоваться имитация взрывов, шумов и других факторов, создающих сильную нагрузку на психику.

Такой подход нужен для того, чтобы военнослужащий умел действовать не только в спокойной обучающей обстановке, но и тогда, когда вокруг хаос и высокий уровень опасности.

Тактическая медицина

Одним из ключевых элементов подготовки остается тактическая догоспитальная помощь. Военных учат тому, что в условиях боя первая помощь часто зависит не от медиков, а от самого бойца или его собратьев.

На занятиях новобранцы овладевают алгоритмом MARCH, который используется в военной медицине стран НАТО. Они учатся останавливать массивные кровотечения, оказывать помощь под обстрелами, проводить само- и взаимопомощь до момента эвакуации.

Финальная проверка навыков представлена ​​полевым тактическим занятием. Это момент, когда военные должны показать, насколько они готовы применить полученные знания не отдельными блоками, а в комплексе.

Во время такого обучения новобранцы выходят в поле, проходят марш-бросок, тренируются ориентироваться на местности, выполняют задания в темное время суток, учатся реагировать на угрозы из воздуха и отрабатывают действия во время условного боя.

По сценариям занятий могут работать группы имитации из опытных инструкторов, создающих условия, максимально приближенные к реальным боевым ситуациям.

После завершения базового курса, военные могут проходить дальнейшую подготовку по конкретной специальности. Например, обучение для операторов техники, артиллеристов, связистов или других специалистов имеет свои программы и сроки.

Итак, базовый курс имеет определенный срок, однако всеобщая боевая подготовка военных в ВСУ является непрерывным процессом, который продолжается в течение прохождения службы.

Как организуется боевая подготовка в воинской части

Боевая подготовка в воинской части проводится в соответствии с задачами конкретного подразделения, его специализации и потребностями обороны.

Организация обучения возлагается на командиров, отвечающих за подготовку личного состава, уровень обученности военнослужащих и готовность подразделения к выполнению задач.

В воинской части подготовка включает индивидуальное обучение отдельного военнослужащего и коллективную подготовку подразделений.

В обучение входят тренировки со штатным вооружением и техникой, занятия на полигонах, отработка взаимодействия между военными и практические учения, максимально приближенные к условиям реального боя.

Как изменилась боевая подготовка ВСУ во время военного положения

Полномасштабная война полностью изменила подход к подготовке военнослужащих. Если раньше основной акцент делался на стандартных военных навыках и так называемой выучки, то сейчас программы подстраивают к реальным вызовам современного поля боя.

Министерство обороны отмечает, что подготовка рекрутов постоянно обновляется с учетом опыта боевых действий.

Особое внимание уделяется технологической составляющей войны, использованию беспилотников, работе в условиях активного применения противником современных средств поражения и повышению практической составляющей обучения.

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