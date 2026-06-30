Під час повномасштабної війни якість підготовки військовослужбовців стала однією з ознак боєздатності армії.

Що включає бойова підготовка ЗСУ та скільки вона триває, читайте в нашому матеріалі.

Бойова підготовка: що це та для чого вона потрібна

Багато хто помилково вважає, що бойова підготовка включає базовий курс, який проходять новобранці на полігонах перед початком служби. Насправді це поняття значно ширше.

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Воно охоплює не лише початкове навчання військовослужбовців, а й подальше вдосконалення їхніх навичок, підготовку за військовою спеціальністю, а також бойове злагодження підрозділів у військових частинах, щоб військові могли ефективно діяти як єдина команда під час виконання бойових завдань.

Бойова підготовка — це процес навчання військовослужбовців, під час якого вони опановують теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання бойових завдань.

Основне завдання такої підготовки у вивченні зброї, військової техніки та у формуванні здатності військових діяти у складних умовах. Зокрема під час оборони, наступу, пересування, взаємодії з іншими підрозділами та виконання завдань у бойовій обстановці.

Основи організації бойової підготовки визначаються Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженим Законом України №548-XIV.

Підготовка військових у ЗСУ: скільки триває навчання

Тривалість підготовки військових у ЗСУ залежить від того, про який саме етап навчання йдеться. Єдиної тривалості бойової підготовки для всіх військовослужбовців не існує, оскільки вона залежить від військової спеціальності, посади, рівня підготовки та завдань конкретного підрозділу.

Передусім тривалість бойової підготовки залежить від того, чи має військовослужбовець попередній військовий досвід. Якщо людина раніше не проходила службу, її направляють до навчального центру, де вона проходить базову загальновійськову підготовку.

Наразі такий курс триває 51 день і охоплює основні навички, необхідні для подальшої служби та виконання бойових завдань.

Проте для військовослужбовців, які вже служили у Збройних силах України або мають військовий досвід, підхід до підготовки інший.

Вони, як правило, не проходять повний курс базової підготовки, а після мобілізації або призову можуть бути одразу направлені до військової частини, де проходять необхідне бойове злагодження та підготовку з урахуванням їхньої військової спеціальності, попереднього досвіду та майбутніх завдань.

Бойова підготовка військових у ЗСУ: що включає навчання

Для новобранців та мобілізованих, які ніколи не служили, є базова загальновійськова підготовка (БЗВП). За інформацією Міністерства оборони України, з 2025 року її тривалість становить 51 день.

Програма була оновлена з урахуванням досвіду повномасштабної війни та включає основні дисципліни, необхідні для адаптації військовослужбовця до виконання бойових завдань.

Що входить до базової загальновійськової підготовки

У Міністерстві оборони України розповіли, як проходить базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для новобранців та які навички вони мають отримати перед початком служби у військових підрозділах.

У відомстві наголошують, що сучасна підготовка військових, вже давно не вивчення статутів чи ознайомлення зі зброєю. Серед завдань такої підготовки — навчити людину діяти в умовах, максимально наближених до бойових, коли потрібно швидко приймати рішення, працювати в команді та зберігати життя собі й побратимам.

Саме тому більшість часу під час навчання відводять практиці. Як пояснили у Міноборони, із 402 навчальних годин програми 367 присвячені практичним заняттям під керівництвом інструкторів.

Один із найбільших блоків БЗВП — вогнева підготовка. Військовий має не просто знати, як виглядає зброя, а впевнено користуватися нею у стресовій ситуації.

За інформацією Міністерства оборони, на цей напрям передбачено 137 годин практичних занять. Під час навчання новобранці відпрацьовують стрільбу з різних положень, вчаться швидко діяти у випадку несправності зброї, усувати затримки під час стрільби та працювати з озброєнням у різних умовах.

Окремий акцент роблять на протидії FPV-дронам. Через те, що безпілотники стали одним із головних факторів сучасної війни, військових навчають розуміти загрози з повітря та правильно реагувати на появу ворожих дронів.

Як військових вчать виживати на позиціях

Серед важливих напрямів підготовки є інженерна справа. Новобранці навчаються не лише тому, як облаштувати укриття чи окоп, а й тому, як зробити позицію менш помітною для противника.

Під час занять військовим пояснюють, як маскуватися від засобів розвідки, зокрема тепловізорів та безпілотників. Також вони отримують практичні знання про побут у польових умовах, зокрема як підтримувати гігієну, правильно організувати місце перебування та берегти запаси води.

Ці навички можуть здаватися другорядними, однак у бойових умовах саме такі деталі впливають на витривалість військового та здатність підрозділу виконувати завдання.

Окрема частина БЗВП присвячена тактичній підготовці. Новобранців навчають діяти не окремо, а як частину бойової групи. Зокрема, як правильно пересуватися, взаємодіяти з іншими військовими та виконувати завдання у складі підрозділу.

Велика увага приділяється психологічній стійкості. У Міноборони пояснюють, що навчання проходить із моделюванням умов, максимально наближених до реального бою. Під час занять можуть використовувати імітацію вибухів, шумів та інших факторів, які створюють сильне навантаження на психіку.

Такий підхід потрібен для того, щоб військовослужбовець умів діяти не лише у спокійній навчальній обстановці, а й тоді, коли навколо хаос і високий рівень небезпеки.

Тактична медицина

Одним із ключових елементів підготовки залишається тактична догоспітальна допомога. Військових навчають тому, що в умовах бою перша допомога часто залежить не від медиків, а від самого бійця чи його побратимів.

Під час занять новобранці опановують алгоритм MARCH, який використовується у військовій медицині країн НАТО. Вони вчаться зупиняти масивні кровотечі, надавати допомогу під обстрілами, проводити само- та взаємодопомогу до моменту евакуації.

Фінальна перевірка навичок представлена польовим тактичним заняттям. Це момент, коли військові мають показати, наскільки вони готові застосувати отримані знання не окремими блоками, а в комплексі.

Під час такого навчання новобранці виходять у поле, проходять марш-кидок, тренуються орієнтуватися на місцевості, виконують завдання у темний час доби, вчаться реагувати на загрози з повітря та відпрацьовують дії під час умовного бою.

За сценаріями занять можуть працювати групи імітації з досвідчених інструкторів, які створюють умови, максимально наближені до реальних бойових ситуацій.

Після завершення базового курсу військові можуть проходити подальшу підготовку за конкретною спеціальністю. Наприклад, навчання для операторів техніки, артилеристів, зв’язківців чи інших фахівців має власні програми та строки.

Отже, базовий курс має визначений термін, однак загальна бойова підготовка військових у ЗСУ є безперервним процесом, який продовжується протягом проходження служби.

Як організовується бойова підготовка у військовій частині

Бойова підготовка у військовій частині проводиться відповідно до завдань конкретного підрозділу, його спеціалізації та потреб оборони.

Організація навчання покладається на командирів, які відповідають за підготовку особового складу, рівень навченості військовослужбовців та готовність підрозділу до виконання завдань.

У військовій частині підготовка включає індивідуальне навчання окремого військовослужбовця та колективну підготовку підрозділів.

До навчання входять тренування зі штатним озброєнням і технікою, заняття на полігонах, відпрацювання взаємодії між військовими та практичні навчання, максимально наближені до умов реального бою.

Як змінилася бойова підготовка ЗСУ під час воєнного стану

Повномасштабна війна повністю змінила підхід до підготовки військовослужбовців. Якщо раніше основний акцент робився на стандартних військових навичках, та так званого вишкілу, то зараз програми підлаштовують до реальних викликів сучасного поля бою.

Міністерство оборони України зазначає, що підготовка рекрутів постійно оновлюється з урахуванням досвіду бойових дій.

Особлива увага приділяється технологічній складовій війни, використанню безпілотників, роботі в умовах активного застосування противником сучасних засобів ураження та підвищенню практичної складової навчання.

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