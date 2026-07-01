Укрэнерго не планирует отключать электроэнергию для промышленности и бытовых потребителей в четверг, 2 июля.

Графики отключения света 2 июля: будут ли применены

— Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что в связи со снижением температуры в соседних государствах и улучшением возможности для осуществления импорта графики удалось отменить.

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию вечером – с 16:00 до 23:00.

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Напомним, 30 июня и 1 июля были применены графики отключения света по всей Украине объемом до одной очереди из-за жаркой погоды.

Меры ограничения поставок были введены в вечерние часы.

В Минэнерго сообщили о введении дополнительных мер для стабилизации работы энергосистемы на фоне аномальной жары в Европе и роста потребления электроэнергии из-за использования кондиционеров.

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