Министерство энергетики Украины готовит дополнительные меры для стабилизации работы энергосистемы на фоне аномальной жары в Европе и роста потребления электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Аномальная жара и энергосистема Украины

По его словам, высокие температуры создают для энергосистемы страны значительную нагрузку, поэтому необходимо обеспечить стабильное прохождение пиковых часов потребления и минимизировать возможный дефицит электроэнергии.

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В Минэнерго поручили пересмотреть графики ремонтов на энергоблоках АЭС, чтобы увеличить объемы производства в периоды максимальной нагрузки.

Также планируется как можно быстрее завершить аварийно-восстановительные работы и вернуть в строй оборудование тепловых электростанций общей мощностью не менее 300 МВт.

Кроме того, энергетический сектор должен активизировать использование дополнительных источников мощности, в частности когенерационных установок и газовой генерации. Также планируется более активно задействовать установки хранения энергии, которые могут дополнительно обеспечить около 300 МВт мощности для покрытия пиковых нагрузок.

Денис Шмыгаль поручил увеличить импорт электроэнергии из стран Евросоюза.

Министр призвал украинцев ответственно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки — с 17:00 до 22:00. Это поможет снизить нагрузку на систему и обеспечить стабильное электроснабжение.

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