Графіки відключення світла 2 липня: чи вимикатимуть електрику в четвер
Укренерго не планує відключати електроенергію для промисловості і побутових споживачів у четвер, 2 липня.
Графіки відключення світла 2 липня: чи будуть застосовані
– Завтра, у червер, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго пояснили, що в зв’язку із зниженням температури у сусідніх державах та покращенню можливості для здійснення імпорту графіки вдалося відмінити.
Українців просять ощадливо споживати електроенергію ввечері – з 16:00 до 23:00.
Нагадаємо, 30 червня і 1 липня були введені графіки відключення світла по всій Україні обсягом до однієї черги через спекотну погоду.
Заході обмеження постачання були запроваджені у вечірні години.
У Міненерго повідомили про запровадження додаткових заходів для стабілізації роботи енергосистеми на тлі аномальної спеки в Європі та зростання споживання електроенергії через використання кондиціонерів.