Укренерго не планує відключати електроенергію для промисловості і побутових споживачів у четвер, 2 липня.

Графіки відключення світла 2 липня: чи будуть застосовані

– Завтра, у червер, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що в зв’язку із зниженням температури у сусідніх державах та покращенню можливості для здійснення імпорту графіки вдалося відмінити.

Українців просять ощадливо споживати електроенергію ввечері – з 16:00 до 23:00.

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Нагадаємо, 30 червня і 1 липня були введені графіки відключення світла по всій Україні обсягом до однієї черги через спекотну погоду.

Заході обмеження постачання були запроваджені у вечірні години.

У Міненерго повідомили про запровадження додаткових заходів для стабілізації роботи енергосистеми на тлі аномальної спеки в Європі та зростання споживання електроенергії через використання кондиціонерів.

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