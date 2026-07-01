Украина уже больше четырех лет живет в условиях постоянных обстрелов, турбулентности и усталости. Одни бизнесы замирают и закрываются, другие перестраиваются и выходят на новый уровень.

В 2022 году были одни тенденции и вызовы, сейчас — другие. Но каждый из них об одном: выстоять, когда страна живет под постоянными обстрелами, тревогами и неопределенностью. И не просто удержать свой бизнес, а масштабировать и развивать его.

Что изменилось, как трансформировался украинский бизнес во время войны и как начать собственное дело — об этом Факты ICTV узнали на Форуме предпринимателей от Forbes Ukraine.

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Своим опытом и видением поделились соучредитель и CEO Kormotech Ростислав Вовк, основательница бренда One By One Лидия Сметана и руководитель департамента развития МСБ Европейской Бизнес Ассоциации Елена Эро. Они представляют разные индустрии и подходы, что позволяет увидеть украинский бизнес с разных сторон и понять, что формирует его сегодня.

Тенденции в бизнесе в начале великой войны и сейчас

В начале полномасштабной войны украинский бизнес замер — практически все находились в состоянии шока, паники и неопределенности. Однако уже через 2–3 месяца ситуация изменилась — началось восстановление.

— Мы должны доказать, что имеем право жить на своей земле и делать тут бизнес, и даже покорять бизнес-Европу, — говорит Ростислав Вовк.

Сейчас одним из главных вызовов стала усталость. Возрастают затраты на производство продукции, страдает ментальное здоровье, а бизнес становится не просто о деньгах, а о смыслах и эмоциях.

В зооиндустрии, рассказывает CEO Kormotech (компании, которая входит в топ-20 крупнейших европейских производителей еды для домашних животных), сейчас наблюдается ужесточение конкуренции. И не только в Украине, но и в целом в мире.

— Есть тенденция отката после Covid-19, когда было золотое время для нашего рынка, для зооиндустрии. Люди активно заводили себе домашних питомцев. А сейчас этот тренд пошел на спад.

И сегмент кормов для собак страдает, для кошек еще держится. Поэтому сейчас достаточно сложный рынок, сложное время, – говорит Ростислав Вовк.

В то же время, если посмотреть на фэшн-индустрию, то сейчас она не растущий рынок в Украине, говорит основательница бренда One By One Лидия Сметана. Это направление бизнеса сокращает свои объемы, в отличие, например, от косметической сферы.

— Если сравнить 2022 и 2026 год, то можно сказать, что на 100% стало сложнее. В начале войны, как ни странно, было легче работать. Тогда многие предприниматели стали на паузу, не было мировых игроков на украинском рынке, а значит, и конкуренция была меньше, — отмечает Лидия Сметана.

И это одна из главных негативных тенденций как для этой сферы, так и для зооиндустрии.

— Сейчас нужно делать больше и быстрее, чем несколько лет назад. Быть изобретательнее, — добавляет основательница бренда One By One.

Людям уже нужны не только вещи или услуги, но и эмоции, возможность выдохнуть и смыслы.

— Просто одежда как одежда становится неважной для клиентов. Эмоции выходят на первый план – человек, покупая вещь или услугу, хочет поднять себе настроение, почувствовать вдохновение или даже закрыть свои боли, – говорит Лидия Сметана.

Таким образом, фэшн-индустрия сейчас конкурирует со всеми эмоциональными бизнесами. Это могут быть кинотеатры, салоны красоты и другие сферы, которые касаются эмоционального состояния человека.

К тому же темпы роста украинских брендов в сегменте женской одежды уже не такие высокие, как были в 2022–2023 годах.

Если же говорить о позитивных тенденциях для бизнеса, то их, по словам Ростислава Вовка, создает украинская армия, осуществляя мощные Middle Strike и Deep Strike. Ведь чем ближе мы к победе, тем дальше от постоянного стресса, обстрелов, усталости и неопределенности.

— Самый большой вызов — выстоять во время время обстрелов, проснуться утром и потом работать дальше. Мне кажется, это актуально как для крупного, так и малого бизнеса, — говорит руководитель департамента развития МСБ Европейской Бизнес Ассоциации Елена Эро.

В то же время Украина остается большим рынком, а украинский бизнес продолжает находить клиентов за рубежом, что дает импульс для дальнейшего развития и роста.

Малый бизнес во время великой войны

Согласно исследованию European Business Association, индекс настроений малого бизнеса в 2025 году, как и в 2024, остался на уровне 2,3 балла из 5. Это свидетельствует о его стабилизации. Для сравнения, в 2022 году показатель был несколько выше – 2,4.

Сейчас предприниматели стали сдержаннее в своих прогнозах.

— Доля тех, кто ожидает значительных положительных изменений, конечно, уменьшилась, хотя и не намного. Но, тем не менее, многие предприниматели планируют повышать заработную плату своих сотрудников. Они остаются в Украине и развивают свой бизнес. Некоторые планируют выходить на экспортные рынки, – рассказала руководитель департамента развития МПБ Европейской Бизнес Ассоциации Елена Эро.

В то же время, малым предпринимателям иногда не хватает знаний, чтобы масштабировать бизнес и выйти на зарубежные рынки. А для прохождения обучения часто требуются дополнительные средства.

— Малый предприниматель, ФЛП — это человек “пять в одном”: и предприниматель, и бухгалтер, и SMM-специалист. На все не хватает внимания, времени и средств. В то же время есть бесплатные школы, такие как Школа экспорта и Школа бизнеса Европейской Бизнес Ассоциации.

Мы учим, как строить свой бизнес, как выводить продукт на рынок и вообще строить собственное дело. Об этом я рассказала и на форуме предпринимателей, собравшем не только представителей крупного бизнеса, но и малого, которым нужно знать, где получать такие знания, — говорит Елена Эро.

Старт бизнеса: какие вопросы должен задать себе предприниматель

Перед началом любого бизнеса нужно спросить себя: “Готов ли я рисковать собственными или чужими деньгами?”, “Что я собираюсь делать?” “Какая идея моего бизнеса?” и “С кем я буду это делать?”

— С первого раза очень мало кому удается создать бизнес, который начнет сразу приносить прибыль. Если вы понимаете, что не готовы рисковать деньгами, то не обязательно уходить в предпринимательство.

Есть очень много интересных наемных должностей, без которых невозможно строить бизнес, и там вы не будете рисковать собственными средствами, — говорит CEO Kormotech.

Также нужно проверить, будет ли продукт интересен для клиентов и к каким сферам следует относиться с осторожностью. Например, как рассказал на форуме предпринимателей основатель инновационного парка UNIT.City и индустриального парка Белая Церковь Василий Хмельницкий, самыми убыточными являются кофешопы, салоны красоты и фитнес-центры. Они часто закрываются в первый год существования.

Далее следует искать и анализировать конкурентов.

— Пытаться найти информацию о том, как они создают и развивают этот бизнес. В то же время понять, какие ошибки допускают конкуренты, чтобы сделать свой продукт лучше, — добавляет Ростислав Вовк.

Таким образом, сейчас многое определяет скорость адаптации бизнеса к условиям войны — насколько быстро предприниматель закрепляется на рынке, понимает потребности клиентов и находит подходы, которые работают.

В то же время, неизменным остается главный принцип — продолжать работать, определив правильный вектор развития. Именно это, по словам Ростислава Вовка, позволяет достигать роста бизнеса до 30% в год.

В то время, когда конкуренция является вызовом для любого бизнеса, важно не бояться объединяться, обмениваться опытом и учиться у тех, кто уже добился успеха. Именно это, уверены участники форума, создает возможности для дальнейшего развития.

Фото: Forbes Ukraine

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