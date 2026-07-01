Україна вже понад чотири роки живе в умовах постійних обстрілів, турбулентності та втоми. Одні бізнеси завмирають і зрештою закриваються, інші перебудовуються та виходять на новий рівень.

У 2022 році були одні тенденції та виклики, зараз — інші. Але кожен із них про одне: вистояти тоді, коли країна живе під постійними обстрілами, тривогами та невизначеністю. І не просто втримати свій бізнес, а й масштабувати та розвивати його.

Що змінилося, як трансформувався український бізнес під час великої війни та як започаткувати власну справу — про це Факти ICTV дізналися на Форумі підприємців від Forbes Ukraine.

Зараз дивляться

Своїм досвідом і баченням поділилися співзасновник та CEO Kormotech Ростислав Вовк, засновниця бренду One By One Лідія Сметана та керівниця департаменту розвитку МСБ Європейської Бізнес Асоціації Олена Еро. Вони представляють різні індустрії та підходи, що дає змогу побачити український бізнес з різних боків і зрозуміти, що формує його сьогодні.

Тенденції у бізнесі на початку великої війни і зараз

На початку повномасштабної війни український бізнес завмер — буквально всі перебували у стані шоку, паніки та невизначеності. Однак уже за 2–3 місяці ситуація змінилася — почалося відновлення.

— Ми повинні довести, що маємо право жити на своїй землі та робити тут бізнес, і навіть підкорювати бізнесову Європу, — каже Ростислав Вовк.

Зараз одним із головних викликів стала втома. Зростають витрати на виробництво продукції, страждає ментальне здоров’я, а бізнес стає не просто про гроші, а про сенси та емоції.

У зооіндустрії, розповідає CEO Kormotech (компанії, яка входить до топ-20 найбільших європейських виробників їжі для домашніх тварин), зараз спостерігається посилення конкуренції. І не лише в Україні, а й загалом у світі.

— Є тенденція відкату після Covid-19, коли були золоті часи для нашого ринку, для зооіндустрії. Люди активно заводили собі домашніх улюбленців. А зараз цей тренд пішов на спад.

І сегмент кормів для собак страждає, для котів ще тримається. Тому зараз досить складний ринок, складний час, — говорить Ростислав Вовк.

Водночас, якщо подивитися на фешн-індустрію, то зараз вона не є зростаючим ринком в Україні, каже засновниця бренду One By One Лідія Сметана. Цей напрям бізнесу скорочує свої обсяги, на відміну, наприклад, від косметичної сфери.

— Якщо порівняти 2022 та 2026 роки, то можна сказати, що на 100% стало складніше. На початку війни, як не дивно, було легше працювати. Тоді багато підприємців стали на паузу, не було світових гравців на українському ринку, а отже й конкуренція була меншою, — зауважує Лідія Сметана.

І це якраз одна з головних негативних тенденцій як для цієї сфери, так і для зооіндустрії.

— Зараз потрібно робити більше й швидше, ніж три роки тому. Бути більш винахідливими, — додає засновниця бренду One By One.

Людям уже потрібні не лише речі чи послуги, а емоції, можливість видихнути та сенси.

— Просто одяг як одяг стає неважливим для клієнтів. Емоції виходять на перший план — людина, купуючи річ або послугу, хоче підняти собі настрій, відчути натхнення або навіть закрити свої болі, — говорить Лідія Сметана.

Тож фешн-індустрія зараз конкурує з усіма емоційними бізнесами. Це можуть бути кінотеатри, салони краси та інші сфери, дотичні до емоційного стану людини.

До того ж темпи зростання українських брендів у сегменті жіночого одягу вже не такі високі, як були у 2022–2023 роках.

Якщо ж говорити про позитивні тенденції для бізнесу, то їх, за словами Ростислава Вовка, створює українська армія, здійснюючи потужні Middle Strike та Deep Strike. Адже чим ближче ми до перемоги, тим далі від постійного стресу, обстрілів, втоми та невизначеності.

— Найбільший виклик — вистояти під час обстрілів, прокинутися вранці й потім працювати далі. Мені здається, це актуально як для великого, так і для малого бізнесу, — говорить керівниця департаменту розвитку МСБ Європейської Бізнес Асоціації Олена Еро.

Водночас, попри це, Україна залишається великим ринком, а український бізнес продовжує знаходити клієнтів за кордоном, що дає імпульс для подальшого розвитку та зростання.

Малий бізнес під час великої війни

Згідно з дослідженням European Business Association, індекс настроїв малого бізнесу у 2025 році, як і у 2024-му, залишився на рівні 2,3 бала з 5. Це свідчить про його стабілізацію. Для порівняння, у 2022 році показник був дещо вищим — 2,4.

Зараз підприємці стали більш стриманими у своїх прогнозах.

— Частка тих, хто очікує значних позитивних змін, звичайно, зменшилася, хоч і не набагато. Але, тим не менше, багато підприємців планують підвищувати заробітні плати своїх співробітників. Вони залишаються в Україні і розвивають свій бізнес. Деякі планують виходити на експортні ринки, — розповіла керівниця департаменту розвитку МСБ Європейської Бізнес Асоціації Олена Еро.

Водночас малим підприємцям інколи бракує знань, щоб масштабувати бізнес і вийти на закордонні ринки. А для проходження навчання часто потрібні додаткові кошти.

— Малий підприємець, ФОП — це людина “п’ять в одному”: і підприємець, і бухгалтер, і SMM-фахівець. На все не вистачає уваги, часу та коштів. Водночас є безкоштовні школи, як-от Школа експорту та Школа бізнесу Європейської Бізнес Асоціації.

Ми навчаємо, як розбудовувати свій бізнес, як виводити продукт на ринок і загалом будувати власну справу. Про це я розповіла і на форумі підприємців, який зібрав не лише представників великого бізнесу, а й малих підприємців, яким потрібно знати, де отримувати такі знання, — говорить Олена Еро.

Старт бізнесу: які питання має поставити собі підприємець

Перед початком будь-якого бізнесу потрібно запитати себе: “Чи готовий я ризикувати власними або чужими грошима?”, “Що я збираюся робити?” “Яка ідея мого бізнесу?” та “З ким я буду це робити?”.

— З першого разу дуже мало кому вдається створити бізнес, який одразу почне приносити прибуток. Якщо ви розумієте, що не готові ризикувати грошима, то не обов’язково йти у підприємництво.

Є дуже багато цікавих найманих посад, без яких неможливо будувати бізнес, і там ви не ризикуватимете власними коштами, — говорить CEO Kormotech.

Також потрібно перевірити, чи буде продукт цікавим для клієнтів і до яких сфер варто ставитися з обережністю. Наприклад, як розповів на форумі підприємців засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку Біла Церква Василь Хмельницький, найзбитковішими наразі є кофешопи, салони краси та фітнес-центри. Саме вони часто закриваються у перший рік існування.

Далі варто шукати й аналізувати конкурентів.

— Пробувати знайти інформацію про те, як вони створюють і розвивають цей бізнес. Водночас зрозуміти, яких помилок припускаються конкуренти, щоб зробити свій продукт кращим, — додає Ростислав Вовк.

Отже, зараз багато що визначає швидкість адаптації бізнесу до умов великої війни — наскільки швидко підприємець закріплюється на ринку, розуміє потреби клієнтів і знаходить підходи, які працюють.

Водночас незмінним залишається головний принцип — продовжувати працювати, визначивши правильний вектор розвитку. Саме це, за словами Ростислава Вовка, дає змогу досягати зростання бізнесу до 30% на рік.

У час, коли конкуренція є викликом для будь-якого бізнесу, важливо не боятися об’єднуватися, обмінюватися досвідом і вчитися в тих, хто вже досяг успіху. Саме це, переконані учасники форуму, створює можливості для подальшого розвитку.

Фото: Forbes Ukraine

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