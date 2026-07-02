Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время саммита НАТО в Анкаре состоится встреча, посвященная программе системы противовоздушной и противоракетной обороны Freya.

После этого станет известна дата проведения отдельного саммита лидеров по этой инициативе.

Об этом глава государства рассказал журналистам на месте российского удара в Дарницком районе Киева в среду, 2 июля.

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Встреча по программе Freya на саммите НАТО

— Что касается программы Freya, у нас будет встреча по этой программе во время саммита НАТО, и потом мы будем знать уже дату встречи лидеров именно по программе Freya, — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что он пока не знает, когда состоится встреча.

— Мы очень хотели бы, чтобы эта встреча состоялась в июле, в августе. Я думаю, так оно и будет, — отметил глава государства.

Что известно об антибаллистической программе Freya

В апреле 2026 года Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность создания антибаллистической системы в сотрудничестве с европейскими странами в течение следующего года.

14 мая совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания присоединяется к антибаллистической коалиции и обнародовал презентацию панъевропейского антибаллистического проекта Freya.

Целью проекта является создание единой защищенной системы противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на перехвате баллистических ракет.

Для защиты предлагается использовать, в частности, ракету-перехватчик баллистических угроз FP-7.x, испытания которой компания Fire Point продемонстрировала в феврале.

Ожидается, что систему интегрируют с другими элементами ПВО по стандарту НАТО Link-16.

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