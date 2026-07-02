Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час саміту НАТО в Анкарі відбудеться зустріч, присвячена програмі системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya.

Після цього стане відома дата проведення окремого саміту лідерів щодо цієї ініціативи.

Про це глава держави розповів журналістам на місці російського удару в Дарницькому районі Києва у середу, 2 липня.

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Зустріч щодо програми Freya на саміті НАТО

– Що стосується програми Freya, у нас буде зустріч щодо цієї програми під час саміту НАТО, і потім ми будемо знати вже дату зустрічі лідерів саме щодо програми Freya, – сказав глава держави.

Зеленський додав, що він поки не знає, коли відбудеться зустріч.

– Ми дуже б хотіли, щоб ця зустріч відбулася в липні, в серпні. Я думаю, так воно і буде, – зазначив глава держави.

Що відомо про антибалістичну програму Freya

У квітні 2026 року Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія долучається до антибалістичної коаліції та оприлюднив презентацію пан’європейського антибалістичного проєкту Freya.

Метою проєкту є створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехопленні балістичних ракет.

Для захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої компанія Fire Point продемонструвала у лютому.

Очікується, що систему інтегрують з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

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