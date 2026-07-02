Путин будет наращивать удары по Украине баллистикой, потому что он проигрывает – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Путин из-за проблем на фронте и в экономике будет усиливать удары, в частности баллистикой.
- Президент подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных средствах защиты от баллистических ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за проблем на фронте и в российской экономике Владимир Путин будет усиливать удары по Украине, прежде всего баллистическими ракетами.
Об этом глава государства сказал журналистам в четверг, 2 июля, на месте российского удара в Дарницком районе Киева.
Путин будет усиливать удары по территории Украины
— Путин проигрывает войну, у него есть проблемы – на фронте, в экономике. Очевидно, что он будет лишь наращивать удары по Украине, особенно баллистическими ракетами, – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что после каждого российского удара количество таких ракет только увеличивается.
— Нужен соответствующий пакет защиты. Нам нужны эти ракеты. Мы максимально давим, договариваемся, – добавил он.
Президент подчеркнул, что если бы партнеры вовремя предоставляли то, что они обещали, сегодня удалось бы сохранить жизни людей и их дома.
На вопрос журналиста, сколько нужно ракет ПВО для сбивания российской баллистики, Зеленский сказал:
— У нас такого количества нет.
Говоря об ответе Украины на российские атаки, президент подчеркнул, что “мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. Пока его нет – поэтому мы за справедливые ответы”.
Напомним, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия осуществила атаку на Киев.
В нескольких районах столицы возникли пожары, были разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела погиб 21 человек, 96 человек получили ранения.