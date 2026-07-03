В Черниговской области украинские пограничники пока не фиксируют попыток российских войск атаковать украинские позиции или задействовать диверсионно-разведывательные группы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ситуация в Черниговской области: что известно

По словам Демченко, сейчас на участке государственной границы, который охраняют подразделения ГПСУ, не наблюдается активности российских штурмовых или диверсионно-разведывательных групп.

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– На данный момент, если говорить непосредственно о линии государственной границы, которую защищают наши подразделения, то, к счастью, действия врага по задействованию пехотных групп или диверсионно-разведывательных групп, которые пытались бы проникнуть на нашу территорию с целью минирования местности, или даже попыток атак на наши позиции, к счастью, не наблюдаются, – сказал он.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что российская армия держит определенные силы напротив Черниговской области. По его словам, оценивать, наращивает ли враг группировки для возможного наступления, должны органы военного управления.

При этом Демченко подчеркнул, что даже без достаточного количества войск Россия может прибегнуть к другой тактике.

– Здесь нельзя исключать, что даже не имея, к примеру, достаточно большой группировки, противник может пытаться имитировать наступление, чтобы наши Силы обороны перебросили сюда дополнительные силы, тем самым ослабили более важные направления, где ведутся более активные боевые действия, – пояснил представитель ГПСУ.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинские силы готовы к любому развитию событий на Черниговском направлении.

По его словам, для реального наступления с территории Беларуси России нужно сформировать группировку численностью около 70 тыс. военных.

Он также подчеркнул, что украинские военные круглосуточно контролируют приграничную зону с помощью дронов и не допустят повторения событий 2022 года в Черниговской области.

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