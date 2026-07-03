На Чернігівщині українські прикордонники наразі не фіксують спроб російських військ атакувати українські позиції або застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Ситуація на Чернігівщині: що відомо

За словами Демченка, наразі на ділянці державного кордону, яку охороняють підрозділи ДПСУ, не спостерігається активності російських штурмових чи диверсійно-розвідувальних груп.

Зараз дивляться

– Станом на зараз, якщо говорити безпосередньо про лінію державного кордону, яку обороняють наші підрозділи, то, на щастя, дії ворога щодо застосування піхотних груп або застосування диверсійно-розвідувальних груп, які б намагалися зайти на нашу територію з метою мінування місцевості, або навіть і спроб атак по наших позиціях, на щастя, не відбуваються, – сказав він.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що російська армія утримує певні сили навпроти Чернігівської області. За його словами, оцінювати, чи нарощує ворог угруповання для можливого наступу, мають органи військового управління.

При цьому Демченко наголосив, що навіть без достатньої кількості військ Росія може вдатися до іншої тактики.

– Тут не можна виключати того, що навіть не маючи, до прикладу, достатньо великого угруповання, противник може намагатися імітувати наступ для того, щоб наші Сили оборони перекидали сюди додаткові сили, тим самим послаблюючи більш важливі напрямки, де ведуться активніші бойові дії, – пояснив речник ДПСУ.

Раніше командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що українські сили готові до будь-якого розвитку подій на Чернігівському напрямку.

За його словами, для реального наступу з території Білорусі Росії необхідно сформувати угруповання чисельністю близько 70 тис. військових.

Він також наголосив, що українські військові цілодобово контролюють прикордоння за допомогою безпілотників і сценарію повторення подій 2022 року на Чернігівщині не допустять.

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