Летние каникулы продолжаются. Для школьников это время отдыха, а для большинства учителей ежегодного отпуска. Несмотря на то, что до начала нового учебного года осталось около двух месяцев, правительство уже утвердило его продолжительность и основные правила организации учебного процесса.

Когда начинается учебный год в 2026 году, читайте в материале на Фактах ICTV.

Учебный год 2026-2027: дата начала

Кабинет министров принял решение, определяющее, когда начнется учебный год 2026-2027 и как он будет проходить в условиях военного положения.

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Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, новый учебный год 2026-2027 по-прежнему стартует 1 сентября 2026 года.

Но единого сценария для всех школ не будет. То, в каком формате начнется обучение в каждой громаде, будут определять областные и военные администрации вместе с руководителями учебных заведений. Главным критерием будет оставаться ситуация с безопасностью в регионе.

Такой подход позволяет общинам самостоятельно выбирать лучший вариант организации обучения, чтобы дети могли получать образование даже в условиях военного положения.

Продолжительность учебного года 2026-2027: до какой даты будут учиться школьники

Правительство определило, что учебный год 2026-2027 продлится до 30 июня 2027 года.

Впрочем, дата не означает, что именно до конца июня все ученики будут сидеть за партами. Документ устанавливает общую продолжительность учебного года, в то время как конкретный график каждая школа будет формировать самостоятельно.

Учебный год 2026-2027: когда будет последний звонок и летние каникулы

Окончательную дату завершения учебного года 2026-2027, проведения последнего звонка и начала летних каникул будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

При принятии такого решения будут учитываться ситуация с безопасностью, организация образовательного процесса и потребности учащихся и педагогов. Поэтому учебный год может завершиться в разные даты в зависимости от школы и региона.

Итак, как и в предыдущие годы, единой даты последнего звонка для всех украинских школ не будет.

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