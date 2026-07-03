Літні канікули ще тривають. Для школярів це час відпочинку, а для більшості вчителів щорічної відпустки. Попри те, що до початку нового навчального року залишилося близько двох місяців, уряд уже затвердив його тривалість та основні правила організації навчального процесу.

Коли починається навчальний рік у 2026 році, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Навчальний рік 2026-2027: дата початку

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке визначає, коли розпочнеться навчальний рік 2026-2027 та як він проходитиме в умовах воєнного стану.

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Як повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко, новий навчальний рік 2026-2027, як і раніше, стартує 1 вересня 2026 року.

Але єдиного сценарію для всіх шкіл не буде. Те, у якому форматі розпочнеться навчання в кожній громаді, визначатимуть обласні та військові адміністрації разом із керівниками закладів освіти. Головним критерієм залишатиметься безпекова ситуація в регіоні.

Такий підхід дає можливість громадам самостійно обирати найкращий варіант організації навчання, щоб діти могли здобувати освіту навіть в умовах воєнного стану.

Тривалість навчального року 2026-2027: до якої дати навчатимуться школярі

Уряд визначив, що навчальний рік 2026-2027 триватиме до 30 червня 2027 року.

Втім, ця дата не означає, що саме до кінця червня всі учні сидітимуть за партами. Документ встановлює загальну тривалість навчального року, тоді як конкретний графік кожна школа формуватиме самостійно.

Навчальний рік 2026-2027: коли буде останній дзвоник і літні канікули

Остаточну дату завершення навчального року 2026-2027, проведення останнього дзвоника та початку літніх канікул визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.

Під час ухвалення такого рішення враховуватимуть безпекову ситуацію, організацію освітнього процесу та потреби учнів і педагогів. Через це навчальний рік може завершитися у різні дати залежно від школи та регіону.

Отже, як і в попередні роки, єдиної дати останнього дзвоника для всіх українських шкіл не буде.

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