Ежегодный летний отпуск для педагогов вызывает немало вопросов. Один из самых распространенных, как начисляются отпускные учителям, и от чего зависит сумма выплат.

Несмотря на военное положение, порядок расчета отпускных для педагогов не изменился. Однако есть нюансы, которые следует учитывать при расчете.

Как насчитываются отпускные учителям, читайте в нашем материале.

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Как начисляются отпускные учителям в 2026 году

Начисление отпускных учителям производится по общим правилам, согласно постановлению № 100.

Для этого работодатель определяет среднюю заработную плату работника за расчетный период, после чего умножает ее на количество календарных дней отпуска.

Расчетным периодом является 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Если педагог работает в заведении менее года, среднюю зарплату определяют за фактически отработанное время.

При расчете учитывают большинство выплат, которые получал работник, в частности:

должностной оклад;

надбавки и доплаты;

премии, если они входят в фонд оплаты труда;

другие выплаты, которые согласно Порядку № 100 учитываются при исчислении средней заработной платы.

Как посчитать отпускные учителю

После определения среднедневной заработной платы ее умножают на количество календарных дней отпуска.

Предположим, что после всех расчетов бухгалтерия определила, что среднедневная заработная плата учителя составляет 635 грн. Если педагог имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью 56 календарных дней, то сумму отпускных рассчитают следующим образом:

635 грн × 56 дней = 35 560 грн

Следовательно, при таких условиях учителю будет начислено 35 560 грн отпускных. В то же время, с этой суммы, согласно законодательству, удерживают налог на доходы физических лиц и военный сбор, поэтому фактическая сумма, которую работник получит на руки, будет меньше.

Когда выплачивают отпускные учителям

Согласно статье 21 Закона Украины Об отпусках, работодатель должен выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска.

Если средства не поступили в определенный срок, работник имеет право обратиться в администрацию учебного заведения с требованием объяснить причину задержки.

Размер отпускных у разных педагогов отличается. На конечную сумму влияют:

размер должностного оклада;

педагогическая нагрузка;

установлены надбавки и доплаты;

премии, учитываемые при исчислении средней зарплаты;

продолжительность ежегодного отпуска.

Именно поэтому даже работники одной школы могут получить разные отпускные суммы, если их уровень оплаты труда или нагрузки отличаются.

Как рассчитать количество дней отпуска учителям

Правила предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней для руководителей учебных заведений, педагогических, научно-педагогических и научных работников определены постановлением №346.

Но если работник увольняется, отработав менее 10 месяцев, компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска выплачивают пропорционально времени, которое он фактически отработал.

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