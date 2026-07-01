Стипендия — это регулярная денежная выплата, которая предоставляется студентам, аспирантам и другим категориям соискателей образования для поддержки их обучения. Факты ICTV узнавали, приходит ли стипендия летом и что делать для ее получения.

Виды стипендии

Право на получение стипендии имеют только те соискатели образования, которые учатся на дневной форме обучения на бюджете. Для получения стипендии студент должен вовремя сдавать экзамены и зачеты, а также иметь активную позицию в жизни учебного заведения. Размер стипендии может меняться в зависимости от категории соискателя образования, его успеваемости и наличия льгот.

Какая бывает стипендия:

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Государственная академическая стипендия выдается студентам, которые учатся на “отлично” и “хорошо” и принимают активное участие в жизни учебного заведения.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается победителям всеукраинских олимпиад, конкурсов, фестивалей, а также студентам, которые учатся на “отлично” и проводят научные исследования.

Социальная стипендия предоставляется студентам из малообеспеченных семей, лицам с инвалидностью, сиротам и другим категориям, нуждающимся в социальной поддержке.

Именная стипендия учреждается юридическими или физическими лицами для поддержки одаренных студентов.

Государственная аспирантская стипендия выдается аспирантам, которые учатся на “отлично” и активно занимаются научной деятельностью.

Докторская стипендия предоставляется докторантам, которые учатся на “отлично” и выполняют диссертационные работы.

Получают ли студенты стипендию летом 2026 года

Даже если студент летом не учится согласно расписанию, он все равно имеет право на получение стипендии, при соответствии определенным требованиям.

Для получения стипендии в летние месяцы студент должен успешно сдать сессию и получить хорошие оценки. Если он это сделает, то выплаты стипендии будут осуществляться даже летом. Согласно постановлению Кабинета министров 882, стипендия выплачивается раз в месяц за летний каникулярный период полностью до его начала. Студент может получить стипендию сразу за два месяца, то есть за июль и август до начала летних каникул.

Можно ли получать стипендию летом первокурснику

В Украине первокурсники, как и другие студенты дневной формы, обучающиеся на бюджете, имеют право на получение стипендии, но начиная с сентября. Первокурсники, поступившие на бюджет на основании результатов НМТ, получают академическую стипендию в течение первого семестра.

Для получения стипендии во втором семестре и далее необходимо сохранить успеваемость на “отлично” или “хорошо”.

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