Український національний пантеон розмістять на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті. Відповідна постанова Кабінету міністрів оприлюднена на сайті Урядового порталу.

Український національний пантеон розмістять біля Києво-Печерської лаври

Цю постанову підготував Український інститут національної памʼяті як черговий крок у межах масштабного проєкту зі створення Українського національного пантеону.

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Згідно з документом, Український інститут національної пам’яті розробить концепцію та структуру пантеону, а також забезпечить науково-методичний супровід його створення та форматів меморіалізації.

Крім того, передбачено проведення експертних і громадських обговорень щодо функціонування пантеону.

Водночас УІНП разом із Міністерством закордонних справ України мають перевірити відомості про борців за незалежність, видатних діячів української ідентичності та членів їхніх родин, які поховані за кордоном. Це необхідно для того, щоб визначити, кого саме з них доцільно перепоховати на території пантеону.

Міністерство культури України відповідатиме за визначення місця розташування пантеону з дотриманням пам’яткоохоронних вимог, земельних обмежень та міжнародних зобов’язань держави.

Також Мінкульт має організувати відкритий архітектурний конкурс за участю державних органів, громадськості, релігійних громад та провідних фахівців для вибору найкращого проєкту меморіалу.

Створення, облаштування та подальшу роботу пантеону на території Києво-Печерської лаври фінансуватимуть із державного бюджету та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству.

Варто зазначити, що 1 липня Верховна Рада ухвалила закон Про Український національний пантеон одразу за основу та в цілому. Це рішення підсумувало тривалий шлях довжиною у понад 30 років – від перших дискусій навколо ідеї до її остаточного законодавчого регулювання.

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