В Украине открыли 17-й центр психического здоровья сети Возвращение, основанной Виктором и Еленой Пинчуками.

Об этом сообщила пресс-служба проекта Возвращение.

Какую помощь будет оказывать новый центр

Виктор и Елена Пинчуки продолжают расширять всеукраинскую сеть центров психического здоровья Возвращение.

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Новый центр Возвращение, созданный совместно с Министерством внутренних дел Украины и Национальной гвардией Украины на базе одного из ведомственных медицинских учреждений, стал 17-м в сети.

Центр психического здоровья Возвращение будет оказывать профессиональную психиатрическую и психологическую помощь военнослужащим, пережившим психологические последствия войны.

Особое внимание будет уделяться военным, которые попадают в центр сразу после освобождения из плена: на этом этапе важно обеспечить безопасную обстановку, профессиональную оценку состояния и своевременную поддержку после пережитого травматического опыта.

Ежегодно здесь смогут получать стационарную помощь почти 500 военнослужащих, а также будет проведено более 3 000 консультаций.

Открытие центра стало возможным благодаря сотрудничеству проекта Возвращение с Министерством внутренних дел Украины и Национальной гвардией Украины.

Это еще один системный вклад Виктора и Елены Пинчуков в поддержку военных, ветеранов и членов их семей, которым нужна профессиональная помощь после пережитого опыта войны.

— Сотрудничество с Национальной гвардией Украины и Министерством внутренних дел позволяет нам оказывать помощь тем, кто проходит реабилитацию и реинтеграцию после плена. В этом центре мы постарались создать условия мирового уровня: безбарьерное и инновационно оборудованное пространство, где военные могут получить профессиональную помощь с уважением к их опыту и без стигмы. Мы продолжаем развивать сотрудничество с МВД, чтобы такие возможности становились доступными для еще большего числа защитников и членов их семей, — отметила Светлана Гриценко, руководитель проекта Возвращение.

Центр психического здоровья Возвращение — это современное и инклюзивное пространство поддержки и восстановления для военнослужащих, нуждающихся в специализированной психиатрической и психологической помощи.

На средства проекта Возвращение провели капитальный ремонт помещения и обустроили современный центр психического здоровья. В его состав входят кабинеты индивидуальной, групповой, арт- и биосугестивной терапии, рецепция, круглосуточный пост дежурной медсестры, зона ожидания для посетителей, палаты с инклюзивными санитарными узлами и функциональные помещения для персонала.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины Инна Ящук подчеркнула, что создание такого центра стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству государства и социально ответственного бизнеса.

— Специалисты центра психического здоровья работают со всеми, кто проходит реабилитацию, и в этом огромная ценность. Министерство внутренних дел уделяет большое внимание всесторонней поддержке наших защитников и защитниц — всех, кто в структурах ведомства каждый день защищает государство, обеспечивает спокойствие и безопасность, — добавила Инна Ящук.

С защитниками и их семьями здесь работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, клинические психологи, медицинские сестры и младшие медицинские сестры.

Специалисты работают, в частности, с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими проблемами, а также психотическими состояниями.

Центр оснащен всем необходимым оборудованием для работы специалистов и восстановления посетителей, в том числе системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, набором для EMDR-терапии, материалами для арт-терапии, психологическими инструментами, компьютерной и мультимедийной техникой, а также профессиональной литературой для специалистов.

— Военные, особенно те, кто вернулся из плена, часто нуждаются не в разовой консультации, а в длительном и комплексном восстановлении. Невозможно полностью преодолеть последствия тяжелого травматического опыта за две-три недели — это процесс, который требует времени, доверия и правильно подобранных методов помощи. Именно поэтому мы сочетаем психиатрическую помощь, психологическую поддержку и современные инструментальные методы, которые помогают точнее оценивать состояние человека и повышать эффективность лечения. Наша задача — найти подход к каждому человеку и создать для него максимально действенный путь восстановления, — отметил Игорь Слободян, заведующий центром Возвращение.

На сегодняшний день уже 17 центров сети Возвращение, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины.

В центрах сети помощь получают более 25 000 военных, ветеранов и членов их семей.

На первом этапе проекта Возвращение планируется открыть как минимум 25 таких центров по всей Украине, которые каждый год смогут оказывать помощь более чем 100 тысячам военных, ветеранов и членов их семей.

Фото: пресс-центр Возвращение

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