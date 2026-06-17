Профилактика и медсопровождение военных: Сырский провел медицинское совещание ВСУ
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что сохранение жизни военных должно начинаться с системной профилактики, регулярных осмотров и раннего выявления заболеваний, а не только при ранении.
- По итогам совещания приняли решение усилить эвакуационные подразделения бронетехникой по РЭБ и повысить качество курса по тактической медицине.
Сохранение жизни и здоровья украинских военных начинается с качественной профилактики, своевременного выявления проблем и медицинского сопровождения, а не в момент ранения.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ.
Сырский о жизни украинских военных
По словам главнокомандующего ВСУ, речь идет не только об эвакуации с поля боя и лечении раненых.
По его мнению, важной задачей является профилактика заболеваемости и поддержания надлежащего здоровья военных, ведь это влияет на боеспособность подразделений и готовность к выполнению боевых задач.
Сырский отметил важность усиления работы по профилактике заболеваемости, раннего выявления проблем со здоровьем и повышения качества медицинского сопровождения украинских защитников.
Особо обратили внимание на профилактические меры, которые должны быть системными и эффектными. В частности, медицинское сопровождение должно предусматривать вакцинацию, регулярные осмотры, скрининговые программы, раннее выявление заболеваний и своевременное оказание необходимой помощи.
Сырский добавил, что во время совещания приняли решение о дальнейшем усилении способностей подразделений медицинской эвакуации, в частности дополнительное обеспечение бронированным транспортом и современными средствами радиоэлектронной борьбы.
Также главнокомандующий рассказал, что объем обучения тактической медицины во время базовой общевойсковой подготовки был увеличен до 40 часов, однако важно работать над улучшением ее качества.