Сохранение жизни и здоровья украинских военных начинается с качественной профилактики, своевременного выявления проблем и медицинского сопровождения, а не в момент ранения.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ.

Сырский о жизни украинских военных

По словам главнокомандующего ВСУ, речь идет не только об эвакуации с поля боя и лечении раненых.

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По его мнению, важной задачей является профилактика заболеваемости и поддержания надлежащего здоровья военных, ведь это влияет на боеспособность подразделений и готовность к выполнению боевых задач.

Сырский отметил важность усиления работы по профилактике заболеваемости, раннего выявления проблем со здоровьем и повышения качества медицинского сопровождения украинских защитников.

Особо обратили внимание на профилактические меры, которые должны быть системными и эффектными. В частности, медицинское сопровождение должно предусматривать вакцинацию, регулярные осмотры, скрининговые программы, раннее выявление заболеваний и своевременное оказание необходимой помощи.

Сырский добавил, что во время совещания приняли решение о дальнейшем усилении способностей подразделений медицинской эвакуации, в частности дополнительное обеспечение бронированным транспортом и современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Также главнокомандующий рассказал, что объем обучения тактической медицины во время базовой общевойсковой подготовки был увеличен до 40 часов, однако важно работать над улучшением ее качества.

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