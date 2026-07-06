Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что масштабная атака России на Украину ночью 6 июля в очередной раз подтвердила отчаяние Владимира Путина из-за успехов украинских военных на фронте.

Об этом Рютте заявил накануне саммита НАТО в Анкаре.

Рютте об атаке РФ на Киев 6 июля

— Ведь угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны, в частности со стороны России, которая продолжает вести войну против Украины. Сейчас Украина меняет динамику боевых действий благодаря храбрости, самоотверженности и изобретательности своих вооруженных сил. Но ей нужна наша постоянная поддержка, особенно в сфере противовоздушной обороны, – заявил генсек НАТО.

Рютте отметил, что Россия продолжает регулярно атаковать украинские города дронами и ракетами. По его словам, “прошлой ночью произошла еще одна ужасная атака”.

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— Пока Украина продолжает защищать свой суверенитет, союзники и партнеры НАТО должны и дальше обеспечивать, чтобы Украина получала то, что ей нужно. И позвольте мне четко заявить: все члены Альянса должны приложить усилия, чтобы наша поддержка Украины продолжала поступать непрерывно, – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что атаки на мирное население и объекты инфраструктуры украинских городов “это не тот путь, которым Россия когда-либо сможет выиграть эту войну”.

— Конечно, это ужасно для людей, оказавшихся в эпицентре событий, и мои мысли и молитвы с ними, а также с жителями Киева и других городов, которым пришлось это пережить. Но факт заключается в том, что вы за последние несколько месяцев справляетесь намного лучше, чем в те прошлые страшные месяцы, – заявил генсек НАТО.

Генсек добавил, что “безопасность Украины очень тесно связана с нашей собственной”.

Путин в отчаянии из-за успехов украинцев

По словам Рютте, “сообщение”, которое Россия продемонстрировала своей атакой на Украину, “в очередной раз показало, насколько Путин в отчаянии, а украинцы хорошо справляются на поле боя”.

Генсек НАТО назвал такую политику Кремля “ужасной новостью для российских семей”.

— Путин готов смириться с тем, что до 35 тыс. его людей, преимущественно военнослужащих, погибают на поле боя, что является ужасной новостью для их семей, – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Украина демонстрирует успехи как на линии фронта, так и во время ударов вглубь территории РФ.

— Вам удается на передовой не позволять россиянам осуществлять значительные прорывы, как это было несколько месяцев назад… Сейчас ситуация более-менее в состоянии патовой, – считает Рютте.

7–8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате атаки погибли 15 человек, ещё более 50 получили ранения.

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